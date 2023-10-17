خمسيني يتظاهر بالاصابة بنوبة قلبية ليتهرّب من دفع الفواتير.. هكذا فضح أمره!

ألقي القبض على ليتواني في إسبانيا، بعد أن تظاهر بإصابته بأزمة قلبية، في 20 مطعماً، ليتهرب من دفع الفاتورة.



وبحسب التحقيقات، يقوم خمسيني، لم يتم كشف هويته، بتقديم عرض مسرحي خداعي، بعد الانتهاء من تناول طعامه وشرابه في عدة مطاعم، يتظاهر فيها بإصابته بأزمة قلبية حادة، ووضع يده على صدره، ليسقط على الأرض متظاهراً بالإغماء، ليضطر المطعم إلى إنقاذه ونقله إلى أقرب مستشفى.

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وظل يتبع هذا النهج، في خداع 20 مطعماً، أغلبها بمنطقة كوستا بلانكا بإسبانيا، قبل أن يكتشف خداعه وتصرفه أحد أصحاب المطاعم، ويسارع بنشر صوره، محذراً المطاعم الأخرى، من الوقوع في "الأزمة القلبية" لهذا المحتال.



وفي الشهر الماضي، كان هذا الليتواني يستمتع في مطعم "El Buen Comer" في إليكانتي بإسبانيا، بوجبة المأكولات البحرية، وفور إحضار النادل فاتورته البالغة 34.85 يورو (37 دولاراً)، حاول المغادرة خلسة قبل أن يمسك به النادل، مطالباً إياه بدفع المال، ولم يجد المحتال سوى التذرع بنسيان محفظته في فندق قريب، ويذهب لإحضارها، فرفض النادل حجته، فبدأ في اللجوء إلى حيلته المعتادة، بالتظاهر بالإصابة بنوبة قلبية، لكن إدارة المطعم لم تنخدع بهذه الحيلة، وبدلاً من الاتصال بسيارة الإسعاف، واجه ضباط الشرطة، وواصل تظاهره بالمرض، إلا أن رجال الشرطة تعرفوا عليه من صوره.

ويواجه الموقوف الآن عقوبة السجن التي قد تصل إلى عامين، بعد خداعه عشرات أصحاب المطاعم، الذين تقدموا بشكوى مشتركة ضده، حسب ما ورد في موقع "أدويتي سنترال".