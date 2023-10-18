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طفل يسقط من الطابق الثالث وينجو... فيديو يقطع الأنفاس!

Lebanon 24
18-10-2023 | 01:05
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حادثة صادمة شغلت اللبنانيين خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشر فيديو يقطع الأنفاس لسقوط طفل في مدينة عبرا شرق صيدا جنوب البلاد من على سطح المبنى الذي يقطنه.

في التفاصيل، بعدما نسيت العائلة مفتاح المنزل داخله، أنزل الوالد ابنه بواسطة حبل للوصول إلى شرفة البيت.
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لمشاهدة الفيديو اضغط هنا
 
سقط عن علو 3 طبقات
إلا أنه قبل وصول الطفل انقطع به الحبل فسقط عن علو 3 طبقات، مستقراً على سيارة كانت متوقفة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

فيما تم نقله إلى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، ووصفت حالته بشبه المستقرة.

في حين أثارت الحادثة موجة استياء عارمة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالب البعض بمحاكمة الأب بسبب تصرفه. (العربية)
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