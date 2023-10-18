Advertisement

منوعات

"مال على جنبه بكل راحة"... وفاة أب ليلة زفاف ابنته في أبها

Lebanon 24
18-10-2023 | 04:53
A-
A+
Doc-P-1119575-638332270288143908.jpeg
Doc-P-1119575-638332270288143908.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلال الساعات الماضية، أثارت وفاة أب ليلة زفاف ابنته في مدينة أبها مشاعر السعوديين، معبرين عن حزنهم وتفاعلهم مع لحظة الوداع المؤثرة.

وفي حديث لـ"العربية.نت"، أوضح محمد، ابن المتوفى حسن بن محمد آل مريع: "كان موعد عرس شقيقتي في مدينة أبها، وتوفي والدي ليلة العرس بعد استقبال الضيوف"، لافتاً إلى أنه لم يكن يعاني من أي وعكة صحية.
Advertisement


"دون أن يشعر به أحد"
 
كما أضاف: "كان قد دخل بعافيته وصحته يستقبل المهنئين ويتلقى الاتصالات. وكنا معه. بعدها كنا ننتظر صلاة العشاء لنكمل مراسم العرس، وفجأة مال على جنبه بكل راحة دون أن يشعر به أحد".

كذلك أردف أنه تم نقله بالإسعاف إلى المستشفى، وتوفي هناك في ساعة متأخرة من الليل.

وختم قائلاً: "عُرف عن والدي فعل الخير، فسيرته عطرة في كل مكان، نظراً لما قدمه للمجتمع خلال عمله السابق في محكمة خميس مشيط كرئيس لقسم الإصلاح. كما له مكانته بقبيلته في رجال ألمع، وكان يوصينا بعمل الخير ومساعدة المحتاج، حيث ترك لنا إرثا كبيرا من عمل الخير ومحبة الناس".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
01:42 | 2023-10-18
01:05 | 2023-10-18
23:08 | 2023-10-17
15:22 | 2023-10-17
14:50 | 2023-10-17
11:00 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24