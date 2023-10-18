أحذية ضارة على القدمين احذر ارتدائها

يلجأ الكثيرون إلى انتعال الأحذية التي تشعرك بالراحة خاصة في حالة ممارسة رياضة المشي أو في حالة الذهاب إلى التنزه والتسوق، لابد أن نحرص على اختيار الأحذية المريحة للقدم حتى لا تؤثر الأحذية على صحتك، وانتعال الأحذية المريحة يضمن لك الراحة الجسدية، وبالرغم من ذلك يقوم البعض بارتداء الأحذية الضارة للقدم دون مراعاة مدى تأثيرها على صحة الجسم، تابع معنا هذا المقال لمعرفة أسوأ الأحذية في العالم.

عليك أن تختار بكل دقة الأحذية الرياضية المناسبة لك حيث أنك تقوم بارتدائها لمدة طويلة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولابد أن تختارها بكل عناية حتى تضمن لك هذه الأحذية الشعور بالراحة اثناء ممارسة التمارين الرياضية، انتعال الأحذية الرياضية الغير مناسبة يتسبب لك في الإجهاد والشعور بالتعب طوال اليوم.

تلجأ الكثير من السيدات إلى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي بحثا عن الأناقة والجمال ولكن هذه النوعية من الأحذية تتسبب في الأم الظهر كما أنها تعرض من يرتديها إلى التواء الكاحل بين الحين والآخر، كما أنها تؤثر على صحة القدم نظرا لأن هذه الأحذية تسبب ضغط شديد على مقدمة القدم مما يتسبب في تورم الأصابع والتهاب مفاصل القدم.

يلجأ البعض إلى ارتداء الأحذية المكشوفة فهي من الأحذية المريحة للقدم وهي أفضل الأحذية المريحة للقدم فهي لا تشعرك بأى تعب طوال فترة ارتدائها، ولكنها من الأحذية الضارة على صحة القدم حيث أن الأحذية المكشوفة تعرض قدمك إلى الإصابة بالجروح عندما تحتك القدم بأى جسم غريب، كما أن ارتداء هذه الأحذية يعرض قدمك إلى الاتساخ من الطين والأتربة.

يقصد بـ الأحذية الغير مناسبة هي ارتداء الأحذية الغير مناسبة لمقاس قدمك حيث أن ارتداء الأحذية الضيقة تتسبب في ألم شديد لمنطقة القدمين حيث أنها تتسبب في التهاب المفاصل وتورم القدمين كما أنها تتسبب في الإصابة بجروح شديدة يصعب شفائها.

يظن البعض أن أحذية المطر مفيدة جدا للإنسان حيث أنها تحمي الإنسان من مياه الأمطار والبرد الشديد ولكنها ضارة جدا على صحة القدمين حيث أنها تتسبب في إصابة القدمين بقروح البكتريا والفطريات نتيجة تسلل المياه إلى داخل الأحذية وهذه الأحذية تتسبب في رائحة كريهة للقدمين حال ارتدائها لفترة طويلة دون الحرص على نظافة القدمين.