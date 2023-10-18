Advertisement

منوعات

أحذية ضارة على القدمين احذر ارتدائها

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1119582-638332286467887373.jpg
Doc-P-1119582-638332286467887373.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يلجأ الكثيرون إلى انتعال الأحذية التي تشعرك بالراحة خاصة في حالة ممارسة رياضة المشي أو في حالة الذهاب إلى التنزه والتسوق، لابد أن نحرص على اختيار الأحذية المريحة للقدم حتى لا تؤثر الأحذية على صحتك، وانتعال الأحذية المريحة يضمن لك الراحة الجسدية، وبالرغم من ذلك يقوم البعض بارتداء الأحذية الضارة للقدم دون مراعاة مدى تأثيرها على صحة الجسم، تابع معنا هذا المقال لمعرفة أسوأ الأحذية في العالم. 

عليك أن تختار بكل دقة الأحذية الرياضية المناسبة لك حيث أنك تقوم بارتدائها لمدة طويلة أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولابد أن تختارها بكل عناية حتى تضمن لك هذه الأحذية الشعور بالراحة اثناء ممارسة التمارين الرياضية، انتعال الأحذية الرياضية الغير مناسبة يتسبب لك في الإجهاد والشعور بالتعب طوال اليوم.

تلجأ الكثير من السيدات إلى ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي بحثا عن الأناقة والجمال ولكن هذه النوعية من الأحذية تتسبب في الأم الظهر كما أنها تعرض من يرتديها إلى التواء الكاحل بين الحين والآخر، كما أنها تؤثر على صحة القدم نظرا لأن هذه الأحذية تسبب ضغط شديد على مقدمة القدم مما يتسبب في تورم الأصابع والتهاب مفاصل القدم.

يلجأ البعض إلى ارتداء الأحذية المكشوفة فهي من الأحذية المريحة للقدم وهي أفضل الأحذية المريحة للقدم فهي لا تشعرك بأى تعب طوال فترة ارتدائها، ولكنها من الأحذية الضارة على صحة القدم حيث أن الأحذية المكشوفة تعرض قدمك إلى الإصابة بالجروح عندما تحتك القدم بأى جسم غريب، كما أن ارتداء هذه الأحذية يعرض قدمك إلى الاتساخ من الطين والأتربة.

يقصد بـ الأحذية الغير مناسبة هي ارتداء الأحذية الغير مناسبة لمقاس قدمك حيث أن ارتداء الأحذية الضيقة تتسبب في ألم شديد لمنطقة القدمين حيث أنها تتسبب في التهاب المفاصل وتورم القدمين كما أنها تتسبب في الإصابة بجروح شديدة يصعب شفائها.

يظن البعض أن أحذية المطر مفيدة جدا للإنسان حيث أنها تحمي الإنسان من مياه الأمطار والبرد الشديد ولكنها ضارة جدا على صحة القدمين حيث أنها تتسبب في إصابة القدمين بقروح البكتريا والفطريات نتيجة تسلل المياه إلى داخل الأحذية وهذه الأحذية تتسبب في رائحة كريهة للقدمين حال ارتدائها لفترة طويلة دون الحرص على نظافة القدمين. 

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:53 | 2023-10-18
01:42 | 2023-10-18
01:05 | 2023-10-18
23:08 | 2023-10-17
15:22 | 2023-10-17
14:50 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24