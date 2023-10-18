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تعرف على الأماكن الآمنة للسفر في أوروبا

Lebanon 24
18-10-2023 | 11:00
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منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، ظهرت مخاوف بشأن السفر داخل مناطق معينة من أوروبا، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يخططون لدخول البلدان المجاورة لهذه المناطق، هذه الأثناء، تزامناً مع عطلة الربيع والصيف نقلا عن موقع الرؤية.

 ورغم تلك المخاوف، هناك الكثير من الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها في القارة الأوروبية، على سبيل المثال تظل معظم دول أوروبا الشرقية آمنة، ومن الممكن السفر إليها، ولهذا نستعرض لك مجموعة لأشهر الوجهات السياحية التي يمكنك السفر إليها هذه الأثناء، وبعض التحذيرات المتعلقة بتلك الوجهات.

 بولندا

 بولندا مفتوحة للزوار في الوقت الحالي، ولكن منذ 2 أذار 2022، أصبحت المناطق الواقعة على بعد 3 كم تقريباً من الحدود البيلاروسية في أجزاء من Podlaskie وLubelskie Voivodeships بمثابة مناطق محدودة الوصول إليها، لهذا من الأفضل دائماً التحقق مرة أخرى من موقع حكومة المملكة المتحدة مباشرة قبل حجزك رحلة قصيرة.

 

سلوفاكيا

 لم ينصح FCDO مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني بعدم السفر إلى سلوفاكيا، ولكن من المهم الوضع في الاعتبار عدم محاولة العبور لها عن طريق أوكرانيا.

رومانيا

 السفر إلى رومانيا آمناً أيضاً، وما زالت المنطقة تشهد انتعاشاً في السياحة.

 ألمانيا

 تعتبر ألمانيا واحدة من الوجهات السياحية الشهيرة التي لم تتأثر كثيراً بالحرب الأوكرانية الروسية، حيث تعتبر من الوجهات الآمنة، ومن المتوقع أن تستمر الرحلات إليها خلال الفترة المقبلة.

تعتبر وجهات العطلات الشهيرة مثل إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا وغيرها آمنة للسفر إليها الآن، كما يُنصح قبل أي رحلة، التحقق من موقع الويب الخاص بالمملكة المتحدة والحكومة الوطنية المحلية للعثور على أحدث نصائح السفر، وإذا كنت بالخارج وتحتاج إلى مساعدة طارئة من حكومة المملكة المتحدة، فاتصل بأقرب سفارة أو قنصلية أو مفوضية عليا بريطانية. (وكالات)

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