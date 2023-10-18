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أطلقت النار على صديقة طفولتها ثم ذهبت وسلمت نفسها: إليكم تفاصيل القصة!

Lebanon 24
18-10-2023 | 16:00
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قُتلت امرأة في ولاية ميشيغان الأميركية بالرصاص أثناء مشاجرة مع صديقة قديمة لها، أثناء وجودها في حفل استقبال مولود جديد، مما دفع ابن الضحية إلى ضرب المشتبه بها بسيارته، وفق ما نقل موقع نيوزويك عن الشرطة المحلية.
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وفي التفاصيل، كانت المرأة، التي حددتها العائلة في GoFundMe على أنها فيبي ويليامز البالغة من العمر 53 عامًا، تحضر حفل استقبال طفل لابنة أختها في منزل في شارع إدمور في ديترويت بولاية ميشيغان، يوم الأحد، عندما دخلت في مشاجرة مع صديقتها.

وقال أقارب ويليامز، التي كان لديها ولدان وثلاثة أحفاد، لمحطة WXYZ المحلية إن صديقة ويليامز القديمة لم تتم دعوتها إلى الحفل ولكنها حضرت على أي حال.

وبدأت المرأتان في الجدال حول أحد أبناء ويليامز، الذي كان يحضر أيضًا حفل استقبال المولود الجديد، وفقًا للمنفذ. 

وردًا على طلب نيوزويك للتعليق وتحديث القضية، أرسل متحدث باسم DPD مقطع فيديو لمؤتمر صحفي عقدته الكابتن دونا ماكورد يوم الاثنين.

وقال قريب ويليامز إنه خلال المشاجرة، ضربت الضحية المشتبه بها قبل إطلاق النار المميت.

وقالت ابنة أخت ويليامز شافوندا كارتر لـ WXYZ أن المشتبه بها صديقة للعائلة.

وقالت كارتر: "لقد كانتا أصدقاء منذ أن كانوا أطفالاً، لا أفهم لماذا تسحب مسدسًا حتى."

وقالت ماكورد إن المشتبه بها غادرت منزل ديترويت حيث أقيم حفل استقبال المولود الجديد واتصلت بالشرطة للإبلاغ عما فعلته. 

وقادت سيارتها إلى المنطقة التاسعة التابعة لـ DPD في شارع Gratiot، على بعد أميال قليلة من المنزل الذي حدث فيه حفل استقبال الطفل وإطلاق النار.

وقالت ماكورد إن ابن ويليامز تبع المشتبه بها وضربها بسيارته بينما كانت تسير في مركز الشرطة لتسليم نفسها. وقالت إدارة الشرطة إن الابن، الذي لم يتم الكشف عن هويته، تم احتجازه.

وأوضحت ماكورد إن محققي جرائم القتل في شرطة ديترويت الذين يحققون في القضية سيحولون النتائج التي توصلوا إليها إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة واين، الذي سيحدد الاتهامات الرسمية.
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