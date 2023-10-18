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برجك اليوم

Lebanon 24
18-10-2023 | 22:44
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الحمل
يلمع نجمك وتحكم السيطرة على معظم أعمالك وتكون اللولب في مهنتك، ويدرك المسؤولون أهمية وجودك
الثور
لا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة إليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل
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الجوزاء
خيبة أمل قد تواجهك في مجال عملك، لكنّ ذلك لن يكون أكثر من تنبيه كي تستوعب الأمور بجدية أكبر
السرطان
تتأخر بعض الاستحقاقات وتبطئ الخطى وترتبك ويولد جوّ من سوء التفاهم والالتباس في حياتك المهنية
الأسد
إحذر التحالفات المشبوهة ولا تتسرّع في بت أمورك، بل كن مرِناً وتحاشَ اتخاذ مواقف قاسية وجازمة
العذراء
بانتظارك عراقيل ومطبّات في مجالك المهني، لكنّ ذلك لن يحول دون إنجازك مهامك على أكمل وجه
الميزان
تميل الحياة إلى الهدوء والرتابة، فلا توقع عقداً ولا تحسم أمراً، بل ادرس كل ما يعرض عليك بوعي لئلا تقع في ما لا تحمد عقباه
العقرب
عليك أن تكون أكثر حذراً في خياراتك المقبلة، وقد تكون هنالك مطبّات في عرض جديد يقدم إليك في غضون أيام
القوس
تميل الحياة إلى الرتابة، لا توقع عقداً ولا تحسم أمراً، بل توقع خيبة أو غموضاً في بعض الأمور
الجدي
تشعر بالارتباك والتوتر، لا تسمح لزلات اللسان بإفساد الجو العذب ولا تدع أحداً يدفعك إلى اليأس
الدلو
يحالفك الحظّ ويوسّع الآفاق ويسرّع الخطى، وتقوم باستثمارات جيدة ومهمة على الصعيد المهني
الحوت
إحذر المواجهات، يجب أن تفكر ملياً قبل أيّ تصرّف، لا تهدم ما بنيت، وانتبه لما يحاك خلف الستار
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