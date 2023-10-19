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فنون ومشاهير
"يوتيوبر" فلسطيني شهير ضحية القصف إسرائيلي
Lebanon 24
19-10-2023
|
02:00
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توفي الطفل الفلسطيني عوني الدوس عن عمر 12 عاماً، جراء قصف إسرائيلي على منزله قبل أيام.
وكان عوني يمتلك قناة على "يوتيوب" يشارك فيها مع متابعيه فيديوهات محتوى ترفيهي عن ألعاب الفيديو، وظهر في فيديو من قبل، ليعرف عن نفسه وأحلامه قائلا: "أنا عوني الدوس، فلسطيني من غزة، هدفي أن تصل القناة لـ 100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم".
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