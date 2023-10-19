"يوتيوبر" فلسطيني شهير ضحية القصف إسرائيلي

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توفي الطفل الفلسطيني عوني الدوس عن عمر 12 عاماً، جراء قصف إسرائيلي على منزله قبل أيام.وكان عوني يمتلك قناة على "يوتيوب" يشارك فيها مع متابعيه فيديوهات محتوى ترفيهي عن ألعاب الفيديو، وظهر في فيديو من قبل، ليعرف عن نفسه وأحلامه قائلا: "أنا عوني الدوس، فلسطيني من غزة، هدفي أن تصل القناة لـ 100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم".