Advertisement

فنون ومشاهير

"يوتيوبر" فلسطيني شهير ضحية القصف إسرائيلي

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1120224-638333437647589538.JPG
Doc-P-1120224-638333437647589538.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي الطفل الفلسطيني عوني الدوس عن عمر 12 عاماً، جراء قصف إسرائيلي على منزله قبل أيام.


وكان عوني يمتلك قناة على "يوتيوب" يشارك فيها مع متابعيه فيديوهات محتوى ترفيهي عن ألعاب الفيديو، وظهر في فيديو من قبل، ليعرف عن نفسه وأحلامه قائلا: "أنا عوني الدوس، فلسطيني من غزة، هدفي أن تصل القناة لـ 100 ألف مشترك، وحتى 10 مليون بمحبتكم ودعمكم".
Advertisement

فنون ومشاهير

منوعات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:16 | 2023-10-19
08:00 | 2023-10-19
06:44 | 2023-10-19
06:08 | 2023-10-19
01:57 | 2023-10-19
01:48 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24