"ناسا" تنشر صوراً مبهرة.. هكذا بدا القمر البركاني الأكثر نشاطا في النظام الشمسي

التقطت "ناسا" صور جديدة لقمر المشتري "آيو" وسطحه المليء بالحمم البركانية.

وفي الصور التي التقطها مسبار جونو، يبدو سطح القمر مغطى بدوامات من البقع الفاتحة والداكنة ومساحات كبيرة من البقع الحمراء المنصهرة.

ويمكن رؤية بقع حمراء داكنة بلون الصهارة منتشرة عبر القمر في الصور التفصيلية الجديدة من جونو، والتي تمت معالجتها بواسطة علماء مواطنين باستخدام البيانات الأولية التي التقطتها المركبة الفضائية.

ومن المعروف أن "آيو" هو موطن لمئات البراكين التي تثور بانتظام بالحمم المنصهرة وتقذف أعمدة غاز كبريتية على بعد مئات الأميال إلى الأعلى في الغلاف الجوي، والتي يمكن رؤيتها بالتلسكوبات الكبيرة على الأرض.

Jupiter's moon Io, the most volcanically active world in the solar system, as seen by the #JunoMission on Oct. 15. More at https://t.co/Ql7aCQvRqY



📸 Processed by Kevin M. Gill https://t.co/rVgUz5mLtb pic.twitter.com/ntVWdJcZbZ — NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 17, 2023 Advertisement



