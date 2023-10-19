Advertisement

منوعات

بسبب الغيرة.. أراد التخلص من عشيقته فقتل شخصاً غيرها وأصاب 3 آخرين!

Lebanon 24
19-10-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1120268-638333551917025449.jpeg
Doc-P-1120268-638333551917025449.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اطلق رجل تركي النار على 4 اشخاص ما ادى الى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، الخميس، في حي شعبي يقع في ولاية أضنة التركية الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، بعد أن كان يريد التخلص من عشيقته.

Advertisement
وفي التفاصيل، كشفت وسائل الإعلام التركية أن رجلا تركيا يدعى أحمد جان غبن، حاول خنق عشيقته في شقة تقع في شارع سيحان بولاية أضنة. فحاول 4 رجال إنقاذها بعد أن سمعوا صراخها، الأمر الذي أدّى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.

ومن جهتها، كشفت الناجية من محاولة القتل، أن "عشيقها أطلق النار من مسدّسه الشخصي على 4 رجال كانوا يحاولون إخراجها من بين يديه".

وألقت الشرطة التركية القبض على المجرم بعد مرور ساعات على الجريمة، وفقاً لتلفزيون "إن تي في".

ويعود سبب محاولته في خنق عشيقته إلى غيرته عليها، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون المحلي "إن تي في".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
00:39 | 2023-10-20
23:00 | 2023-10-19
16:00 | 2023-10-19
10:16 | 2023-10-19
08:00 | 2023-10-19
06:44 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24