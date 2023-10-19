بسبب الغيرة.. أراد التخلص من عشيقته فقتل شخصاً غيرها وأصاب 3 آخرين!

اطلق رجل تركي النار على 4 اشخاص ما ادى الى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، الخميس، في حي شعبي يقع في ولاية أضنة التركية الواقعة جنوبي البلاد على الحدود مع سوريا، بعد أن كان يريد التخلص من عشيقته.



Advertisement وفي التفاصيل، كشفت وسائل الإعلام التركية أن رجلا تركيا يدعى أحمد جان غبن، حاول خنق عشيقته في شقة تقع في شارع سيحان بولاية أضنة. فحاول 4 رجال إنقاذها بعد أن سمعوا صراخها، الأمر الذي أدّى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين. وفي التفاصيل، كشفت وسائل الإعلام التركية أن رجلا تركيا يدعى أحمد جان غبن، حاول خنق عشيقته في شقة تقع في شارع سيحان بولاية أضنة. فحاول 4 رجال إنقاذها بعد أن سمعوا صراخها، الأمر الذي أدّى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين.



ومن جهتها، كشفت الناجية من محاولة القتل، أن "عشيقها أطلق النار من مسدّسه الشخصي على 4 رجال كانوا يحاولون إخراجها من بين يديه".



وألقت الشرطة التركية القبض على المجرم بعد مرور ساعات على الجريمة، وفقاً لتلفزيون "إن تي في".



ويعود سبب محاولته في خنق عشيقته إلى غيرته عليها، وفق ما أورد الموقع الإلكتروني للتلفزيون المحلي "إن تي في".