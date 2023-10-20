"علاقتي معه انتهت الآن"... رئيسة وزراء إيطاليا تنفصل عن شريكها للتمييز ضد المرأة

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، إنها انفصلت عن شريك حياتها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو، الذي أثار انتقادات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب إدلائه بتعليقات تنطوي على تمييز ضد المرأة على الهواء وفي محادثات أخرى.

وكتبت ميلوني على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "علاقتي مع أندريا جيامبرونو، التي استمرت قرابة 10 سنوات، انتهت الآن... لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت، وحان الوقت للاعتراف بذلك".

ولدى الشريكين ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات.

ويقدم جيامبرونو برنامجا إخباريا تبثه قناة ميدياست التابعة لمجموعة إم.إف.إي الإعلامية المملوكة لورثة رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني الذي كان حليفا لميلوني.