Advertisement

منوعات

"علاقتي معه انتهت الآن"... رئيسة وزراء إيطاليا تنفصل عن شريكها للتمييز ضد المرأة

Lebanon 24
20-10-2023 | 03:19
A-
A+
Doc-P-1120458-638333994580589545.jpg
Doc-P-1120458-638333994580589545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، اليوم الجمعة، إنها انفصلت عن شريك حياتها الصحفي التلفزيوني أندريا جيامبرونو، الذي أثار انتقادات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب إدلائه بتعليقات تنطوي على تمييز ضد المرأة على الهواء وفي محادثات أخرى.
وكتبت ميلوني على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "علاقتي مع أندريا جيامبرونو، التي استمرت قرابة 10 سنوات، انتهت الآن... لقد تباعدت مساراتنا منذ بعض الوقت، وحان الوقت للاعتراف بذلك".
 ولدى الشريكين ابنة تبلغ من العمر 7 سنوات.
ويقدم جيامبرونو برنامجا إخباريا تبثه قناة ميدياست التابعة لمجموعة إم.إف.إي الإعلامية المملوكة لورثة رئيس الوزراء الراحل سيلفيو برلسكوني الذي كان حليفا لميلوني.
 
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-10-20
03:06 | 2023-10-20
02:46 | 2023-10-20
00:39 | 2023-10-20
23:00 | 2023-10-19
23:00 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24