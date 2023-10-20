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منوعات
مختل عقلي يثير الرعب في هذه المنطقة العربية: إليكم ما حصل!
Lebanon 24
20-10-2023
|
08:00
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نقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر أمني أن سائحَين إيطاليَين أُصيبا بجروح طفيفة بعد تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض، الخميس، في مدينة فاس في شمال المغرب.
وقال الموقع الإخباري "لو360" إن الشرطة في فاس أوقفت منتصف نهار الخميس شخصاً خمسينياً "في وضعية غير طبيعية تظهر عليه علامات عدم الاستقرار العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض".
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وجاء هذا التوقيف بعدما "باغت المشتبه به زوجين إيطاليين خارج المسار السياحي بالمدينة (...) وعرضهما لاعتداء جسدي بواسطة سكين"، وفق ما أضاف الخبر الذي نشرته مواقع محلية أخرى نقلاً عن مصدر أمني.
وتابع أن الضحيتين أصيبا "بجروح خفيفة على مستوى الذراع وأحد الأصابع، وذلك بدون سبب ظاهر" للاعتداء.
وأوضح أن "إجراءات البحث والتحري أظهرت أن المشتبه فيه كان يخضع للعلاج النفسي منذ سنة 2013"، مشيراً إلى "أن آخر عملية استشفاء له تعود إلى 19 أيلول الفائت".
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