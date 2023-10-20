Advertisement

منوعات

مختل عقلي يثير الرعب في هذه المنطقة العربية: إليكم ما حصل!

Lebanon 24
20-10-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1120486-638334040535394586.jpeg
Doc-P-1120486-638334040535394586.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وسائل إعلام مغربية عن مصدر أمني أن سائحَين إيطاليَين أُصيبا بجروح طفيفة بعد تعرضهما لاعتداء بسلاح أبيض، الخميس، في مدينة فاس في شمال المغرب.
 
وقال الموقع الإخباري "لو360" إن الشرطة في فاس أوقفت منتصف نهار الخميس شخصاً خمسينياً "في وضعية غير طبيعية تظهر عليه علامات عدم الاستقرار العقلي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض".
Advertisement
 
وجاء هذا التوقيف بعدما "باغت المشتبه به زوجين إيطاليين خارج المسار السياحي بالمدينة (...) وعرضهما لاعتداء جسدي بواسطة سكين"، وفق ما أضاف الخبر الذي نشرته مواقع محلية أخرى نقلاً عن مصدر أمني.
 
وتابع أن الضحيتين أصيبا "بجروح خفيفة على مستوى الذراع وأحد الأصابع، وذلك بدون سبب ظاهر" للاعتداء.
 
وأوضح أن "إجراءات البحث والتحري أظهرت أن المشتبه فيه كان يخضع للعلاج النفسي منذ سنة 2013"، مشيراً إلى "أن آخر عملية استشفاء له تعود إلى 19 أيلول الفائت".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:19 | 2023-10-20
03:06 | 2023-10-20
02:46 | 2023-10-20
00:39 | 2023-10-20
23:00 | 2023-10-19
23:00 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24