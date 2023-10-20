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منوعات
ظنوا أنها دمية مزيفة... تفاصيل العثور على جثة رجل في كوخ خشبي مهجور
Lebanon 24
20-10-2023
|
11:00
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عثرت السلطات الأميركية على جثة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، في كوخ خشبي مهجور، كان من المفترض في البداية أنها دمية مزيفة، وفقاً لصحيفة "بيبول".
وفي التفاصيل، تعرفت شرطة تشاينا غروف على الضحية، روبرت أوينز، البالغ من العمر 34 عاماً.
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وأثناء التحقيق، علمت الشرطة أن أحد حراس الأرض رأى الجثة في اليوم السابق بينما كان يقوم بجز الممتلكات، لكنه ظن أنها دمية مزيفة استخدمت للتدريب من قبل العديد من وكالات القانون في العقار خلال السنوات القليلة الماضية ولم يبلغ عنها.
وأضافت شرطة تشاينا غروف أنه تم إجراء تشريح للجثة في رالي، مع استبعاد النتائج الأولية أي علامات اعتداء أو صدمة على الجسم. وقالوا أيضًا إنهم ينتظرون تقرير السموم لمعرفة سبب وفاة أوينز.
وذكرت قناة WJZY-TV التابعة لقناة فوكس أنه تم العثور على أوينز ووجهه على العشب، ولم يكن يرتدي سوى القليل من الملابس.
وقالت والدة الضحية، بريندا بوستيان: "لا أعرف كيف ظنوا خطأً أنه زينة للهالوين أو عارضة أزياء، من الواضح أنه إنسان."
وكانت السلطات، التي تحقق في الوفاة، قد قالت في وقت سابق إنه لا توجد علامات على وجود جريمة، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
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