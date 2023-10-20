أجمل جزر اليونان الرومانسية لشهر العسل

اليونان هي وجهة رومانسية مثالية لقضاء شهر العسل، إذ تزخر مدنها وجزرها بالأماكن السياحية الجديرة بالاستكشاف برفقة الشريك. وفي هذا الإطار، ونقدم أشهر العناوين الرومانسية المناسبة للأزواج نقلا عن موقع سيدتي نت.

ميكونوس

ميكونوس هي واحدة من أفضل الأماكن في اليونان لقضاء شهر العسل، وهي وجهة عالمية مشهورة في البلاد. تعد ميكونوس من بين الجزر اليونانية الرئيسية، وهي أرض التاريخ الغني والشواطئ الخلابة. ميكونوس مليئة بالمنازل البيضاء ذات الأبواب الزرقاء والأضرحة المخفية وطواحين الهواء التقليدية .

بلاكا

تعد بلاكا ملاذاً هادئاً في أثينا، وهو أحد أماكن شهر العسل الأكثر زيارة في اليونان. تشتهر هذه المنطقة الهادئة بشوارعها الفيكتورية وشواطئها المنعزلة الخلابة والمعابد البيزنطية المذهلة والمنازل الكلاسيكية الجديدة. تمتلئ بلاكا أيضاً بمجموعة من متاجر الهدايا التذكارية، التي تبيع التحف الفريدة من نوعها.

نافبليو

تقع نافبليو في شبه جزيرة على الساحل الشرقي لبيلوبونيز، وتعتبر غالباً أجمل مدينة في اليونان. نافبليو هي العاصمة السابقة لليونان، والتي استولت عليها أثينا في عام 1834. تم تصميم هذه المدينة الساحلية الجذابة على مر السنين من قبل ثقافات متعددة، بما في ذلك ثقافة الفينيسيين والبيزنطيين. تزخر نافبليو بمبانيها الفينيسية والآثار القديمة والقصور الكلاسيكية الجديدة .

تشمل مناطق الجذب السياحي الأعلى تصنيفاً المحمية في نافبليو قلعة بالاميدي التي تعود إلى القرن الثامن عشر وقلعة بورتزي ومسرح إبيداوروس.

تُعرف مونيمفاسيا أيضاً باسم اسل تاون. تم نحتها من الجزء الخلفي من صخرة واحدة، وكان جدار الصخرة يخفي المدينة من المتسللين. على الرغم من أنها متصلة اليوم عن طريق البر، إلا أنه في السابق لم يكن من الممكن الوصول إلى الجزيرة إلا بواسطة القوارب.(نبض)