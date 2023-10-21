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منوعات
رئيس شركة طيران يخضع لـ"جلسة تدليك بالمكتب".. ويُواجه عاصفة من الانتقادات!
Lebanon 24
21-10-2023
|
01:00
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تسبب رئيس شركة طيران منخفض التكاليف بجدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما نشر صورة له وهو يتلقى جلسة تدليك "مساج" وهو عاري الصدر أثناء وجوده بالمكتب.
ونشر رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، الشريك المؤسس لشركة الطيران الماليزية، الصورة على موقع "لينكد إن"، حيث أشاد بثقافة شركته، إلا أنه تلقى عاصفة من الانتقادات حيث اعتبرها البعض "بيئة عمل غير مناسبة".
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وفي تدوينته، قال فرنانديز إنه كان يعاني من "أسبوع مرهق"، لذلك اقترح عليه أحد زملائه الحصول على جلسة تدليك. وأظهرته الصورة وهو جالس في قاعة الاجتماعات بمكتبه وعامل ملثم يقوم بتدليك كتفه.
وبعد موجة الانتقادات، قرر فرنانديز حذف تدوينته، حيث قال العديد من مستخدمي "لينكد إن" إن سلوكه كان غير احترافي، وأشار أحد النقاد إلى أن ذلك قد يجعل الأشخاص الآخرين في مكان العمل يشعرون بعدم الارتياح.
وبحسب ما نقلت عنه "بلومبرغ" في وقت سابق، قال فرنانديز إنه كان قد أنهى للتو رحلة طيران مدتها 18 ساعة، وكان يعاني من الألم، لذلك وافق على اقتراح التدليك.(العربية)
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