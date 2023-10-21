موقف محرج جداً كشف الكثير.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه العروس خلال رقصها مع زوجها (فيديو)

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تعرّضت عروس في حفل زفافها لموقف محرج جدا وذلك بعدما خرج صدرها عن طريق الخطأ من ثوب زفافها ورآها الجميع خلال رقصها مع زوجها.وقالت "العروس" أليسا" 32 عاماً:" لقد حظيت بلحظة جانيت جاكسون الخاصة بي، ولست غاضبة من ذلك"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.وشبهت عروس فلوريدا الحادثة بما حصل مع المغنية جانيت جاكسون التي تعرضت لموقف مماثل أثناء غنائها إلى جانب جاستن تيمبرليك خلال عرض نهاية الشوط الأول في Super Bowl عام 2004.(lbci)لمشاهدة الفيديو