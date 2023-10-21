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موقف محرج جداً كشف الكثير.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه العروس خلال رقصها مع زوجها (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2023 | 03:00
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تعرّضت عروس في حفل زفافها لموقف محرج جدا وذلك بعدما خرج صدرها عن طريق الخطأ من ثوب زفافها ورآها الجميع خلال رقصها مع زوجها.

وقالت "العروس" أليسا" 32 عاماً:" لقد حظيت بلحظة جانيت جاكسون الخاصة بي، ولست غاضبة من ذلك"، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.
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وشبهت عروس فلوريدا الحادثة بما حصل مع المغنية جانيت جاكسون التي تعرضت لموقف مماثل أثناء غنائها إلى جانب جاستن تيمبرليك خلال عرض نهاية الشوط الأول في Super Bowl عام 2004.(lbci)

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