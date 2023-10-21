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يتناول الطعام في مطاعم فاخرة.. وهكذا يتجنب دفع الفاتورة!

Lebanon 24
21-10-2023 | 04:15
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اعتقلت الشرطة الاسبانية رجلا "سيئ السمعة"، لتناوله عشاء فاخر في المطاعم المحلية في منطقة بلانكا ثم التظاهر بنوبة قلبية لتجنب دفع فاتورته.
 
وتم تداول صورة الرجل الخمسيني في مطاعم المنطقة كتحذير.
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وقال الرجل، نقلاً عن الشرطة، إنه تمكن من خداع أكثر من 20 مطعمًا.
 
وتم القبض عليه الشهر الماضي عندما قدم له العاملون في أحد المطاعم فاتورة بقيمة 37 دولارًا.
 
وعندما غادر الموظف، حاول الرجل المغادرة ولكن تم إيقافه وإبلاغه بأنه لا يزال يتعين عليه دفع الفاتورة. ثم ادعى أنه سيحصل على المال من غرفته في الفندق، لكن الموظفين لم يسمحوا له بالمغادرة. في هذه المرحلة بدأ يتظاهر بنوبة قلبية.
 
وطلب من موظفي المطعم استدعاء سيارة إسعاف، لكنهم رفضوا ذلك وأبلغوا الشرطة بدلاً من ذلك.
 
وعندما وصل رجال الشرطة، تعرفوا على الرجل من خلال شكاوى في مطاعم أخرى وألقوا القبض عليه.(lbci)




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