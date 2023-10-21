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منوعات
هل ينخرط لبنان في الحرب؟ هذا ما توقعته ماغي فرح شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
21-10-2023
|
00:14
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نشرت "الجرس" فيديو للإعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح حول رأيها في إمكانية اندلاع حرب في لبنان وذلك على خلفية ما يحصل في غزة.
وقالت فرح في الفيديو انه على الرغم من كل الأخبار والتهديدات وقرع طبول الحرب لن تندلع أي حرب بين حزب الله وإسرائيل، لافتة إلى ان كل الإشارات تدل على ان الاشتباكات ستبقى محصورة في الجنوب .
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وتابعت فرح: "التهويل بإقفال المطار وكل ما يصدر من كلام هو ضغط نفسي لا أكثر ولا أقل".
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