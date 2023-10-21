جولة ثانية بين باسم يوسف وبيرس مورغان

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أكّد الإعلامي البريطاني بيرس مورغان عزمه استضافة الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، مرّة ثانية في برنامجه Uncensored حيث حصد ظهوره أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الحلقات بأكثر من 15 مليوناً.وغرّد يوسف في حسابه الرسمي على موقع "إكس" (تويتر) سابقاً: "دعنا نحصل على الجولة الثانية. لقد استمتعت حقا بمحادثتنا. دعونا نجري مقابلة فردية في الاستوديو أثناء تناول القهوة ومن دون سمّاعة أذن معيبة. من كان يتخيل؟ حتى شهر أذار كنت محظورًا على تويتر (لقد استحقيت ذلك😜). لقد كنت كريمًا جدًا بشأن هذا الأمر على الرغم من أنك اكتشفته قبل دقيقة واحدة من ظهورنا على الهواء. ولكن أجرينا محادثة رائعة. كما قلت: أنا أكره آراءك بيرس. لكن الحديث معك هو متعة مطلقة. دعونا نفعل ذلك مرة أخرى (...) لنقم بحلقة تحت عنوان الهالوين".ومن أبرز ما قاله يوسف في خلال ظهوره مع مورغان: "في الأيام الأخيرة فقدنا أنا وزوجتي التواصل مع أهلها في غـزة، فهي فلسطينية، لكن لا داعي للقلق نحن اعتدنا ذلك، فاعتدنا أن يتمّ قتل الناس هناك ثم يتمّ تهجيرهم، فهو أمر معتاد، ولكن في الحقيقة هم لا يموتون ويستمرون في العيش.. أعلم ذلك جيدًا لأنني متزوج واحدة منهم، فلقد حاولتم قتلها مرات عدة وفشلتم". (لها)