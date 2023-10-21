23
o
بيروت
25
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
16
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
سارق محنّك... تنكر بهيئة تمثال ليسرق المجوهرات!
Lebanon 24
21-10-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قبضت الشرطة في وارسو على رجل بولندي تظاهر بأنه تمثال مخصص لعرض الملابس أمام نافذة أحد المتاجر قبل أن يسرق المجوهرات من مركز التسوق بعد إغلاقه.
وذكرت الشرطة في بيانها "وقف شاب يبلغ من العمر 22 عاماً جامداً وهو يحمل حقيبة في يده بلا حراك، متظاهراً بأنه تمثال مخصص لعرض الملابس أمام نافذة متجر. وبهذه الطريقة، أراد تجنب تعرضه للكاميرات".
Advertisement
وأضافت الشرطة أن الرجل أقدم على سرقة محل مجوهرات بمجرد إغلاق مركز التسوق.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
Lebanon 24
ماذا شهد مطار بيروت ليلاً؟
01:45 | 2023-10-21
21/10/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
11:25 | 2023-10-21
21/10/2023 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
Lebanon 24
محطة تلفزيونية تعدّل مسارها: "الهوى تغيّر"
01:30 | 2023-10-21
21/10/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
Lebanon 24
اختفى لأكثر من شهرين.. العثور على فنان عربي ميتاً بطريقة مروعة في فرنسا (صورة)
01:53 | 2023-10-21
21/10/2023 01:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
09:54 | 2023-10-21
21/10/2023 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
16:00 | 2023-10-21
" الكثير من جثته تعفن".. حيوان غريب يشبه حورية البحر يحيّر العلماء
11:00 | 2023-10-21
جولة ثانية بين باسم يوسف وبيرس مورغان
07:48 | 2023-10-21
مشهد مُؤلم.. طفل فلسطيني يأخذ خصلة من شعر أخيه الشهيد لتبقى ذكرى
04:15 | 2023-10-21
يتناول الطعام في مطاعم فاخرة.. وهكذا يتجنب دفع الفاتورة!
03:00 | 2023-10-21
موقف محرج جداً كشف الكثير.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه العروس خلال رقصها مع زوجها (فيديو)
02:21 | 2023-10-21
في ظاهرة غريبة: إشارة راديو عمرها 8 مليارات عام تصل إلى الأرض
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
22/10/2023 01:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
22/10/2023 01:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
22/10/2023 01:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24