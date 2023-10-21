" الكثير من جثته تعفن".. حيوان غريب يشبه حورية البحر يحيّر العلماء

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أشار موقع "إن دي تي في" إلى أن علماء أعربوا عن شعورهن بالحيرة بسبب حيوان غريب الشكل يشبه "حورية البحر" ويقال إن الأمواج جرفته إلى أحد الشواطئ في بابوا غينيا الجديدة.وتمت مشاركة صور لحيوان على هيئة كتلة بيضاء من اللحم يشبه حورية البحر، على صفحة فيسبوك تسمى New Irelanders Only وعثر عليه من قبل المواطنين في جزيرة سيمبيري في بحر بسمارك في بابوا غينيا الجديدة في 20 أيلول.ولا يزال الخبراء غير متأكدين من طبيعة الحيوان الحقيقية، لكنهم يعتقدون أنه على الأرجح مخلوق بحري أكثر من كونه كائناً غامضاً.ووفقاً لموقع ليف ساينس، يعرف الحيوان باسم Globster وهو عبارة عن كتلة عضوية مجهولة الهوية تنجرف إلى الشاطئ. ومن الصعب تحديد أصل هذه الكتل الغامضة لأن الكثير من الجثة قد تعفن، والعديد من أجزاء الجسم سقطت في البحر.وفي هذه الحالة، يكون معظم رأس المخلوق وقطعاً كبيرة من لحمه مفقوداً.ولا توجد معلومات دقيقة عن حجم ووزن الحيوان لأنه لم يتم قياسه بشكل صحيح قبل أن يقوم السكان المحليون بدفنه. ولم يجمع أحد عينات الحمض النووي، مما يجعل تحديد هويته بشكل صحيح شبه مستحيل.