Advertisement

منوعات

تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني.. فكانت المفاجأة السعيدة!

Lebanon 24
21-10-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1120994-638335120629143132.jpg
Doc-P-1120994-638335120629143132.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجاهل زوجان بريطانيان العديد من رسائل البريد الإلكتروني كانا يتلقيانها من دائرة اليانصيب الوطني، قبل أن يكتشفا أنهما ربحا جائزة يانصيب مغرية.

فقد تفاجأ الزوجان جيمس بريجز وزوجته سالي لحظة معرفتهما بأنهما فازا بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، أي ما يعادل قرابة 12 ألف دولار أميركي شهرياً لمدة عام كامل، وذلك بعدما تجاهلا لمدة 4 أسابيع رسائل البريد الإلكتروني من اليانصيب الوطني.
Advertisement

وبحسب الزوجين فإنهما تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني من دائرة اليانصيب الوطني، لأنهما كانا مشغولين للغاية، وقالا إنهما تواصلا مع دائرة اليانصيب في نهاية المطاف للتأكد من مصداقية الرسائل، وفوجئا بأنهما فازا بالفعل بجائزة مجزية. 

وأكد الزوجان أنهما لم يتوقعا أن تكون رسائل البريد الإلكتروني التي تلقياها حقيقية، لذا لم يهتما بها في البداية، وانشغلا بالتزاماتهما التي شملت حضور جيمس لأحد المؤتمرات، وذهابهما في رحلة إلى برلين للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما. 

وقبل أن يفكرا بإنفاق الأموال، استشار الزوجان والديهما، وينويان الآن شراء باب أمامي جديد لمنزلهما، والذهاب برحلة إلى فانكوفر، والاستثمار في العقارات على المدى الطويل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
07:09 | 2023-10-22
06:34 | 2023-10-22
04:26 | 2023-10-22
03:30 | 2023-10-22
02:30 | 2023-10-22
00:30 | 2023-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24