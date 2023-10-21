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منوعات
تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني.. فكانت المفاجأة السعيدة!
Lebanon 24
21-10-2023
|
23:00
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تجاهل زوجان بريطانيان العديد من رسائل البريد الإلكتروني كانا يتلقيانها من دائرة اليانصيب الوطني، قبل أن يكتشفا أنهما ربحا جائزة يانصيب مغرية.
فقد تفاجأ الزوجان جيمس بريجز وزوجته سالي لحظة معرفتهما بأنهما فازا بمبلغ 10 آلاف جنيه استرليني، أي ما يعادل قرابة 12 ألف دولار أميركي شهرياً لمدة عام كامل، وذلك بعدما تجاهلا لمدة 4 أسابيع رسائل البريد الإلكتروني من اليانصيب الوطني.
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وبحسب الزوجين فإنهما تجاهلا رسائل البريد الإلكتروني من دائرة اليانصيب الوطني، لأنهما كانا مشغولين للغاية، وقالا إنهما تواصلا مع دائرة اليانصيب في نهاية المطاف للتأكد من مصداقية الرسائل، وفوجئا بأنهما فازا بالفعل بجائزة مجزية.
وأكد الزوجان أنهما لم يتوقعا أن تكون رسائل البريد الإلكتروني التي تلقياها حقيقية، لذا لم يهتما بها في البداية، وانشغلا بالتزاماتهما التي شملت حضور جيمس لأحد المؤتمرات، وذهابهما في رحلة إلى برلين للاحتفال بعيد ميلاد ابنتهما.
وقبل أن يفكرا بإنفاق الأموال، استشار الزوجان والديهما، وينويان الآن شراء باب أمامي جديد لمنزلهما، والذهاب برحلة إلى فانكوفر، والاستثمار في العقارات على المدى الطويل، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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