تجنب هذه الأخطاء عند السفر إلى فرنسا

يرتكب بعض المسافرين الكثير من الأخطاء أثناء السفر إلى فرنسا، علماً أن الأخيرة تضم عناوين سياحية ترضي جميع أذواق المسافرين لا سيما عشاق الموضة وهواة التاريخ والآثار، ومحبي المغامرة. لكن يجب تفادي بعض الأخطاء:

Advertisement

تناول المأكولات والمشروبات في المطاعم الفاخرة

يفضل تجنب تناول هذه النوعية من المأكولات والمشروبات في المطاعم الفاخرة والتي قد تكلف المسافر الكثير من الأموال وبالتالي هذا يؤدي إلى تدمير الميزانية الموضوعة للرحلة، لذا فمن الممكن استبدال هذه المطاعم ببعض الأماكن التي تكون النفقات فيها قليلة وليست باهظة.

تجنب المواصلات العامة في فرنسا

تعتبر وسائل النقل العام مريحة بشكل عام وملائمة وبأسعار معقولة في فرنسا، لذا لابد من التأكد منها قبل استخدامها، وذلك لمنع حدوث أي مشكلات نتيجة للتزاحم والتي قد تُعرض السائح إلى السرقة والاحتيال.

الفشل في تعلم جداول المواعيد الفرنسية

يتمتع الفرنسيون بجدول زمني أوروبي يختلف عن الثقافة المفتوحة على مدار الساعة، لذا فمن الضروري القيام بكافة الأنشطة في جميع المواعيد الخاصة بها دون حدوث أي خلل في ذلك حتى لا تفوت المسافر الكثير من الأنشطة والمواعيد.