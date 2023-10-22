برجر بالمشروم والجبن على طريقة المطاعم

تُسخَّن الزبدة في مقلاة، ثم يُضاف المشروم، مع التقليب، ويُنثر الملح والفلفل والزعتر، مع الاستمرار في التقليب، وذلك حتَّى يكتسب المشروم اللون الذهبي.

ثمَّ، يُصبُّ الخلّ البلسمي مع التقليب لمرَّة. يُرفع المشروم عن النار، ويُترك جانبًا.

ويُخلط اللحم في وعاء، مع الملح والفلفل والخردل، فيقسمَّ الخليط إلى خمسة أجزاء متساوية. ثمَّ، تُشكَّل هذه الأجزاء على هيئة دوائر، مع الضغط قليلًا عليها من النصف، وتُحفظ داخل البرَّاد.

ويُسخَّن الزيت النباتي في مقلاة كبيرة غير قابلة للصق، وتُطهى شريحتان من البرجر لعشر دقائق فيها، ثمَّ تُضاف ملعقة من الجبن القابل للدهن فوق كلِّ حبَّة، مع الماء. تغطَّى المقلاة لثلاث دقائق تبقى خلالها على النار، ثمَّ ترفع.

يُحمَّص الخبز في الزبدة قليلاً؛ توضع طبقة من الخسِّ عليه، فطبقة من البرجر، وطبقة من المشروم. (نبض)