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سويسرا تلغي حفلات عازف تركي بسبب انتقاده إسرائيل

Lebanon 24
22-10-2023 | 04:26
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ألغيت حفلات كان من المقرر أن يحييها عازف البيانو التركي فاضل ساي في سويسرا الأسبوع المقبل، بسبب تعليقات ندد فيها بإسرائيل على خلفية حربها مع حركة حماس في قطاع غزة.

 

 وقال ساي في بيان نشره بالإنجليزية عبر حسابه على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "استشهد مسؤولون في ميغروس بالأفكار التي عبرت عنها بشأن التوترات الإسرائيلية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لتبرير قرارهم".

 وأضاف: "لن أغير شيئا مما كتبت في حساباتي".

وستشهد حفلات "ميغروس كلاسيكس" الأربع في الفترة من 23 إلى 26 تشرين الأول "تغييرا في البرنامج. فبدلا من فاضل ساي، سيحيي العروض عازف البيانو السويسري لويس شفيزغيبيل"، حسبما أكد المنظمون في بيان.

 وأشار البيان إلى أن "السبب في هذا التغيير هو أن التصريحات العامة التي أدلى بها فاضل ساي في أعقاب الهجوم الإرهابي ضد إسرائيل لا يمكن الدفاع عنها بالنسبة لشركة ميغروس". (سكاي نيوز)

 

 

 

 

 

 

 

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