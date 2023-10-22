فيديو مرعب.. عمال معلقون في الهواء على ارتفاع 500 قدم!

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خلال الأيام الماضية، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يحبس الأنفاس يظهر عمال بناء معلقين في الهواء على ارتفاع 500 قدم بعد انهيار سقالة أحد المباني الشاهقة في البرازيل.وتمّ إرسال 10 سيارات إطفاء ومروحية تابعة للشرطة إلى مكان الحادث.ولقي شخص واحد حتفه، في حين تم إنقاذ الآخرين بواسطة رافعة. (العربية)