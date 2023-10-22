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بعد فيديو التبول داخل المصنع... شركة شهيرة منتجة للبيرة تتحرك

Lebanon 24
22-10-2023 | 23:00
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أعلنت شركة "تسينغتاو" الصينية لصناعة البيرة الجمعة، أنها أطلقت تحقيقا عقب انتشار مقطع فيديو يظهر أحد موظفي مصنعها وهو يتبوّل داخل حاوية فيها مواد أولية.
 
 
وأظهرت اللقطات التي انتشرت عبر الإنترنت الخميس، عاملا في مستودع "تسينغتاو بروري كو"، إحدى أكبر شركات إنتاج البيرة في الصين، وهو يصعد إلى حاوية كبيرة ويتبوّل فيها.
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وانتشر الفيديو بصورة كبيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحصد عشرات الملايين من المشاهدات في منصة "ويبو" الشهيرة.
 
وأعلنت الشركة الجمعة أنها تواصلت مع الشرطة بشأن الحادثة وأن التحقيق جار في ما حصل.
 
وقالت في بيان إن "شركتنا تولي أهمية كبيرة لمقطع الفيديو الذي انتشر في 19 تشرين الاول".
 
وتابعت "أبلغنا الشرطة سريعاً بالحادثة التي تشارك أجهزة الأمن العام في التحقيق بها"، مضيفاً "في الوقت الحاضر، تم إغلاق القسم المعني بالكامل. وتواصل الشركة تعزيز الإجراءات الإدارية وضمان جودة منتجاتها".
 
 
وتُعد "تسينغتاو" التي هي ثاني أكبر شركة لتصنيع البيرة في الصين، أحد أشهر منتجي الجعة في البلاد، ويمكن العثور على منتجاتها في معظم الحانات والمطاعم في شرق آسيا.
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