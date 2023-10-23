بسبب منشور مناهض... إسرائيل تحذف تونبرغ من المناهج الدراسية

أعلنت وزارة التعليم الإسرائيلية أنها ستحذف أي إشارة للناشطة المناخية السويدية غريتا تونبرغ من مناهجها الدراسية بعد أن نشرت في حسابها على موقع "إكس" تغريدة مع صورة تدعم من خلالها فلسطين.



Advertisement وزعمت الوزارة إن منشور تونبرغ "يدعم حركة حماس"، مشيرة إلى أن هذا "الموقف يحرمها من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام ومعلمة للطلاب الإسرائيليين". وزعمت الوزارة إن منشور تونبرغ "يدعم حركة حماس"، مشيرة إلى أن هذا "الموقف يحرمها من أن تكون قدوة تربوية وأخلاقية، ولم تعد مؤهلة لتكون مصدر إلهام ومعلمة للطلاب الإسرائيليين".





وشن مئات النشطاء الإسرائيليين انتقادات للناشطة البيئية السويدية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن نشرت على موقع إكس تغريدة في العشرين من أكتوبر قالت فيها: "اليوم نتضامن مع فلسطين وغزة.. على العالم أن يرفع صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وجميع المدنيين المتضررين".



وظهرت غريتا مع 3 فتيات في الصورة يحملن لافتات كتب عليها "ادعم غزة" و"فلسطين حرة"، و"هذه اليهودية تدعم فلسطين" و"العدالة المناخية".





كذلك تم تضمين أكثر من 100 توقيع في رسالة مفتوحة أرسلت إلى تونبرغ، كما رد عليها العديد من النشطاء مباشرة على موقع X.



وجاء في رسالة التي وجهها نشطاء بيئة إسرائيليون أنهم "يشعرون بألم شديد وصدمة وخيبة أمل بسبب تغريداتك ومنشوراتك المتعلقة بغزة" وأن على تونبرغ "النظر مرة أخرى إلى الفظائع التي ارتكبتها حماس". (سكاي نيوز)