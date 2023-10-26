الحمل

حاول أن تكون أكثر التزاماً في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط

الثور

تتحسّن أحوالك تدريجاً، وخصوصاً بعد القرارات الحاسمة التي اتخذتها لتوضيح موقعك على الصعيد العملي

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الجوزاء

قد تواجه أزمة مالية مفاجئة يتسبب بها أحد الزملاء، وتسند إليك مسألة حلها

السرطان

قد تواصل عملية ناجحة، فيكتمل القمر في برج الثور ويهبك حلاً وانشراحاً بعد قلق وتوتر

الأسد

يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكنّ المطلوب هو اتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشكلات والابتعاد عن الأفكار السود

العذراء

يوحي هذا اليوم بجديد مفرح ومريح، وإذا تأخر يطل عليك قريباً، وتؤدّي واجبك على أكمل وجه

الميزان

احذر مشكلات شخصية أو مهنية وابقَ على الحياد، قد تعاكسك الظروف أو تجد نفسك غير قادر على المواكبة أو منتفضاً على واقع

العقرب

حاول أن تبتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعاً، وحاول التركيز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء افضل

القوس

حاول أن تعمل في الظل بعيداً عن لفت الانظار، إذ إن مشكلات صغيرة في العمل قد تولّد نفوراً

الجدي

يلائمك هذا اليوم وتستمر مفاعيله مدة طويلة، وتزول الخلافات مع بعض الزملاء، وهذا لمصلحتك

الدلو

ينذر هذا اليوم بارتباك وببعض القلق أو النزاعات، وهو غير مناسب للتحرّك على صعيد العلاقات العامة

الحوت

يتحدث هذا اليوم عن حل ودعم والتفاف معك، ومن الحكمة عدم استعجال الأمور