"اخرج رافعاً يديك"... تطويق بيت من بث الرعب في مين الأميركية (فيديو)

فيما لا يزال الحزن والصدمة يلفان ولاية مين في الولايات المتحدة إثر الهجوم المروع الذي نفذه رجل يدعى روبرت كارد، حاصرت الشرطة منزل الأخير.





فقد طوق الأمن منزلاً في منطقة بودوين بحثاً عن المشتبه به البالغ من العمر 40 عاماً.

وأطلق عناصر الشرطة عبر مكبر الصوت نداءات ليل الخميس الجمعة للمهاجم، مطالبينه بالخروج "رافعاً يديه".

Police on megaphone: "Robert Card, you’re under arrest. We know you’re inside, come out with your hands up." https://t.co/s0sZDQOZDP — BNO News (@BNONews) October 26, 2023 Advertisement



إلا أن شيئاً لم يحصل، ويبدو أن المشتبه به لا يزال حراً طليقاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية. إلا أن شيئاً لم يحصل، ويبدو أن المشتبه به لا يزال حراً طليقاً، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فيما كشفت مصادر إنفاذ القانون أن فرق التدخل السريع التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أجرت بحثًا عن آخر عنوان معروف لكارد، الذي أطلق النار في مواقع مختلفة بمنطقة لويستون في مين، موقعا نحو 18 قتيلا ومصيبا نحو 13 شخصاً.

وقالت المصادر إن محققين دخلوا المنزل بعد تطويقه، بحثًا عن أجهزة كمبيوتر ومذكرات وأسلحة أو أي دليل قد يشير إلى وجود خطة لتنفيذ إطلاق النار، وفق ما أفادت شبكة "سي إن إن" اليوم الجمعة.

بينما أعلنت الشرطة أن كارد، يواجه مذكرة اعتقال بتهمة القتل مؤكدة على وجوب اعتباره مسلحاً وخطيراً.

وفي وقت سابق أمس فتش المحققون سيارة كارد أيضا بحثاً عن أدلة.

تنكيس الأعلام

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أمر أمس الخميس بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وكل المباني الحكومية بعد حادثة إطلاق النار في ولاية مين التي راح ضحيتها 18 شخصاً على الأقل.

وقال بايدن إن الخطوة هي "تعبير عن الاحترام لضحايا أعمال العنف التي لا طائل منها.

يذكر أن السلطات المحلية لم تصدر بعد حصيلة رسمية للقتلى، إلا أن مسؤولين محليين يقدّرون أنها تتراوح ما بين 16 و22 شخصاً.

فيما تكشفت معلومات مفاجئة عن مطلق النار، إذ تبين أنه مدرب أسلحة نارية في احتياطي الجيش الأميركي. وعانى مؤخراً من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية، بما في ذلك سماع أصوات وتهديدات بإطلاق النار على قاعدة الحرس الوطني في ساكو بولاية ميشيغن.

فأودع في مصحة عقلية لمدة أسبوعين خلال صيف 2023، ليتم في ما بعد إطلاق سراحه! (العربية)