هل يمكنكِ معرفة مقاس الخاتم من نمرة الحذاء؟ إليك التفاصيل

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عندما تفكرين في شراء قطعٍ من المجوهرات لأشخاص آخرين، لاسيما الخواتم، فقد تبحثين عن طريقةٍ تساعدك في معرفة قياس إصبع من تحاولين تقديم الهدية إليه، من أجل أن تكون هديتكِ متقنةً للغاية.وفي هذا الشأن، هناك إحدى الخرافات الشائعة، التي تقول إنه يمكنكِ معرفة قياس خاتم الشخص من خلال معرفة نمرة حذائه! ورغم أنها فكرةٌ موجودةٌ منذ سنوات، فإن هذا ليس صحيحاً تماماً، حيث من المهم أن ندرك أن هذه الطريقة غير دقيقة إلى حدٍّ كبير، وربما تؤدي - على الأرجح - إلى نتائج مخيبة للآمال. لذا، تابعي القراءة لمعرفة حقيقة الأمر، إضافةً إلى بعض الطرق المضمونة بالفعل، التي تسمح لكِ بالحصول على حجم الخاتم الصحيح من المرة الأولى.يعود هذا الأمر إلى أسباب كثيرة، منها عدم التناسب، أي أن نمرة الحذاء وقياس الخاتم لا يتناسبان معاً، حيث يمكن للأشخاص الذين لديهم نمرة الحذاء نفسها أن تكون لديهم أحجام أصابع مختلفة بشكل كبير، وعليه فإنه لا يوجد ارتباط متوسط بين حجم يديكِ وقدميكِ.أما السبب الآخر في ذلك، فهو وجود أنظمة متنوعة لمقاسات الأحذية، حيث تختلف مقاسات الأحذية بشكل كبير حول العالم، وعبر العلامات التجارية المختلفة، ما يعني أنه لا يوجد قياس محدد يناسب الجميع.وفي ما يتعلق بالسبب الثالث، فإنه يمكن أن نلقي باللوم على أشكال الأصابع المختلفة، إذ إن لدى الأشخاص أشكالاً مختلفة للأصابع، وكذلك أحجاماً مختلفة، ما يؤثر بشكل كبير على حجم الخاتم.وقد يرتدي شخص ذو أصابع نحيلة مقاس خاتم أصغر من شخص آخر يمتلك مقاس الحذاء نفسه؛ لأن أصابع الأخير أكبر حجماً وأعرض، بالإضافة إلى ذلك يختلف حجم كل إصبع في أيدينا، لذا، حتى لو كنتِ تعرفين مقاس الخاتم لإصبع شخص ما، فلن يمنحكِ ذلك قياساً دقيقاً بنسبة 100% لإصبع مختلف في اليد نفسها.لضمان حصولك على مقاس الخاتم الصحيح لكِ أو لمن تحبين، من الأفضل الاعتماد على طرق دقيقة يمكنها إعطاؤكِ المقاس على الفور، التي نذكرها لكِ هنا:اسألي الشخص نفسه:بالطبع، إذا كنتِ ترغبين بتقديم مفاجأة، فقد لا ترغبين في طرح السؤال بشكلٍ مباشر، لكن يمكنكِ أن تسأليه بطريقةٍ غير مباشرة، أو في محادثة غير رسمية، أو يمكنكِ أيضاً أن تطلبي من أصدقائه أو عائلته أن يسألوه نيابةً عنكِ.استخدمي خاتماً موجوداً:استعيري أحد الخواتم الموجودة بالفعل لدى من ترغبين في شراء الخاتم له، وخذيه إلى الصائغ من أجل تحديد المقاس، لكن تأكدي من أنه خاتم يرتديه في الإصبع نفسها، التي تنوين شراء الخاتم الجديد لها، حيث تختلف أحجام الأصابع في اليد الواحدة.