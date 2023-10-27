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نشر الرعب بين المواطنين ببندقية بلاستيكيّة... إليكم قصة هذا الشخص

Lebanon 24
27-10-2023 | 12:21
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ألقت الأجهزة الأمنية في ليبيا القبض على شخص يمتهن السطو بقوة السلاح وسلب أغراض الناس الشخصية باستخدام بندقية بلاستيكية "لعبة أطفال".

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، أن "مركز شرطة العروبة تلقى شكوى من مواطن ضد شخص يستقل مركبة آلية نوع "هيونداي كليك"، ويحمل بيده بندقية، حيث قام باستيقافه وسلب هاتفه المحمول بمنطقة سيدي يونس بالقرب من نادي شمال بنغازي".
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وأضافت أن عناصر الشرطة تحركوا على الفور إلى مكان الواقعة للتحري وجمع المعلومات، حيث تمكن أعضاء التحريات من الحصول على مقطع فيديو لكاميرات المراقبة يوضح مواصفات المركبة المطلوبة، ومن خلال التحريات تم ضبط المركبة بجوار سوق الحديقة وعلى متنها أحد الأشخاص.

كما أضافت أنه وبتفتيش المركبة احترازيا تم العثور على بندقية بلاستيكية لعبة أطفال، وتم الانتقال بالمشتبه به إلى المركز. (العربية)
 
 
 
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