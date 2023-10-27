ماغي فرح تُهاجم ميشال حايك وليلى عبد اللطيف... ماذا قالت عن توقعاتهما؟

اعتبرت الاعلامية ماغي فرح أنّ "توقعات ميشال حايك وليلى عبد اللطيف هي نتاج معلومات استخباراتية"، مشيرة الى انها "لا تصدق ان الهاماً يأتيهما".



واكدت فرح رفضها الاستخفاف بعقول الناس واحتقارها. (شاشات)

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