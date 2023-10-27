Advertisement

منوعات

ماغي فرح تُهاجم ميشال حايك وليلى عبد اللطيف... ماذا قالت عن توقعاتهما؟

Lebanon 24
27-10-2023 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1123478-638340368071643296.jpg
Doc-P-1123478-638340368071643296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبرت الاعلامية ماغي فرح أنّ "توقعات ميشال حايك وليلى عبد اللطيف هي نتاج معلومات استخباراتية"، مشيرة الى انها "لا تصدق ان الهاماً يأتيهما".

واكدت فرح رفضها الاستخفاف بعقول الناس واحتقارها. (شاشات)
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
هل من حرب في لبنان؟ هذا ما قالته ماغي فرح (فيديو)
lebanon 24
28/10/2023 01:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ينخرط لبنان في الحرب؟ هذا ما توقعته ماغي فرح شاهدوا الفيديو
lebanon 24
28/10/2023 01:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال حايك يُثير ضجّة... إليكم بالفيديو ما توقّعه عن "طوفان الأقصى"
lebanon 24
28/10/2023 01:08:34 Lebanon 24 Lebanon 24

ماغي فرح

ميشال حايك

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2023-10-27
14:00 | 2023-10-27
12:21 | 2023-10-27
11:00 | 2023-10-27
11:00 | 2023-10-27
09:00 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24