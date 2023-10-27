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الأثاث المودرن الأكثر ملاءمة للمساحات الصغيرة

Lebanon 24
27-10-2023 | 23:00
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قد يصادف أن يكون منزلك أصغر حجمًا، ويحتاج منك إلى عناية أكثر سواء في اختيار حجم الأثاث أو الزخارف التي تزينه، بالإضافة إلى احتمالية  أن تلمسي فيه بعض من الفوضى، لذلك لابد أن تكون كافة الاختيارات مناسبة للمساحات الصغيرة، ويمكن اتباع بعض النصائح التالية للحصول على أقصى استفادة من المساحة المتاحة.

قياس المساحة:

 قبل شراء أي قطعة أثاث، قومى بقياس المساحة التي تنوي وضع الأثاث فيها. قياسات دقيقة ستساعدك في اختيار القطع المناسبة التي تناسب المساحة.

 

الأثاث المتعدد الاستخدامات:

ابحثي عن القطع التي توفر وظائف متعددة. مثلاً، يمكنك اختيار أريكة يمكن تحويلها إلى سرير، أو طاولة قهوة تحتوي على أدراج لتوفير مساحة تخزين إضافية.

 

الأثاث المدمج:

يفضل البحث عن الأثاث المدمج الذي يتضمن وحدات تخزين مدمجة. مثلاً، خزائن الحائط أو السراير التي تحتوي على أدراج.

 
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الأثاث الشفاف:

يفضل استخدام الأثاث الشفاف مثل الطاولات الزجاجية أو الكراسي البلاستيكية الشفافة. هذه القطع تعطي شعورًا بالانسيابية وتجعل المساحة تبدو أكبر.

 

الأثاث بحجم مناسب:

اختارى قطع الأثاث بحجم مناسب للمساحة. تجنبي شراء قطع ضخمة تسد المساحة وتجعلها تبدو ضيقة.

 

الأثاث العملي:

اختارى قطع الأثاث التي توفر مساحة تخزين إضافية. على سبيل المثال، طاولات جانبية تحتوي على أدراج أو رفوف.

 

الألوان الفاتحة:

استخدام ألوان فاتحة للأثاث والجدران، فهي تعكس الضوء وتجعل المساحة تبدو أكبر وأكثر انتعاشًا.

 

الديكور البسيط:

اختارى أثاثًا بتصميم بسيط وأنيق يعكس النظام والترتيب. الأثاث المزدحم بالزخارف والتفاصيل الزائدة قد يجعل المساحة تبدو أكثر ازدحامًا.

 

الاستفادة من الإضاءة:

 استخدمي الإضاءة بشكل جيد لتحسين الطابع العام للمساحة. استخدمي الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان واستخدم الإضاءة الصناعية المناسبة لإضاءة المناطق المحددة.
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