حضرت زفاف زوجها السابق وقررت الانتقام... ما رمته على العروسين سيصدمكم!

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أفادت تقارير صحفية أن حفل زفاف في بوليفيا تحوّل الى حادثة "مقرفة" بعد أن حضرت الزوجة السابقة للعريس إلى حفل الزفاف وألقت البراز على الثنائي بعد أن عقدا قرانهما، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.وتظهر الصور تلطيخ شعر العروس ووجهها وفستانها الأبيض بالبراز بالكامل. وكانت ملابس العريس العسكرية متسخة بالمثل.ويُزعم أن امرأة - لم يتم الكشف عن هويتها علنًا ولكن يُشاع أنها زوجة العريس السابقة - أحضرت دلوًا مليئًا بالبراز والزيت إلى حفل الزفاف لرميه على الزوجين بينما أحاط بهما حشد من الناس لتهنئتهما على زواجهما.وأفادت وسائل إعلام محلية أن المرأة لم تكن سعيدة بكونها السيدة الثانية في حياة العريس وكانت تشعر بالغيرة لأنه سيتزوج من شخص آخر.وبعد الحادث، نشرت العروس على وسائل التواصل الاجتماعي منشورا تمنت من خلاله أن تسمح لهما الزوجة السابقة "بالعيش في سلام بعد أن انتقمت منهما".