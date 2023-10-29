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منوعات
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
29-10-2023
|
05:00
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حلّت الاعلامية وعالمة الفلك ماغي فرح مؤخرا ضيفة على برنامج "بودكاست عالجديد"، وتحدثت عن أبرز التطورات السياسية في المنطقة.
كما تطرقت سريعا لتوقعات الأبراج لعام 2014، حيث أشارت إلى ان 4 أبراج ستتأثر بعصر "الدلو" وستشهد في الـ 2024 تغييرات وانقلابات كبيرة وهي: الثور، الأسد ، العقرب والدلو.
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وأضافت فرح ان هناك 4 أبراج أخرى سترتاح بعد 20 سنة من معاكسة بلوتون لها وهي الجدي، الميزان، الحمل والسرطان.
ولفتت إلى ان الميزان والجوزاء سيستفيدان من دخول عصر الدلو، في حين ان برجي الأسد والعقرب بانتظارهما تحديات، أما العذراء فلن يكون لديه معاكسة فلكية .
للاطلاع على التوقعات شاهدوا الفيديو
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