في فلوريدا.. حفلة "هالوين" تتحول إلى كابوس حقيقي (فيديو)

أعلنت السلطات الأميركية أن شخصين على الأقل قتلا وأصيب 18 آخرون في اشتباك عند حانة في فلوريدا، خلال حفل "هالوين".

وفي التفاصيل، اندلع قتال بين مجموعتين في حوالي الساعة الثالثة فجر اليوم الأحد، عندما كانت الحانات مفتوحة في مدينة يبور، وهو أحد أحياء تامبا بولاية فلوريدا، وفقا لرئيس قسم شرطة تامبا، لي بيركاو.

وقال بيركاو في مؤتمر صحفي إن المئات كانوا بالقرب من مكان الحادث عندما بدأ إطلاق النار. ولم تعرف على الفور حالة المصابين، فيما قام أحد المشتبه بهم، وهو رجل، بتسليم نفسه إلى الشرطة.



وتعتقد السلطات أن هناك اثنين على الأقل من مطلقي النار متورطين في الحادث. لكن هناك شخص واحد فقط رهن الاحتجاز حاليا.