25
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
العثور على جثة رجل بعد 20 عاما على وفاته.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
29-10-2023
|
16:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
تم العثور على بقايا جثة رجل داخل منزل مغلق في منطقة كورك، في إيرلندا، بعد أن مات بسلام في سريره منذ عشرين عاماً.
ظلت جثة رجل يدعى تيم أوسوليفان في منزله لمدة عشرين عاماً من دون أن يكتشفه أحد، بعد أن مات على فراشه في إيرلندا.. وقد تم اكتشاف بقايا جثة الرجل التي تحولت إلى هيكل عظمي في سريره في أحد العقارات في كورك، بعد أكثر من عقدين من رؤيته حياً آخر مرة، من قبل موظفي المجلس الذين دخلوا العقار، بعد بلاغات عن انتشار الحشرات في المنزل.
Advertisement
وقال الطبيب الشرعي الدكتور مايكل كينيدي، إن الوفاة حدثت على الأرجح في تاريخ غير معروف بين 9 و 23 كانون الثاني عام 2001.
وقال نيل، ابن أخ تيم، إن العائلة بذلت كل ما في وسعها لتحديد مكانه، لكنها اعتقدت أنه انتقل من منزله، وقد سافرت أخته نورين من أستراليا الى إيرلندا للبحث عنه، واهتدت إلى منزله وعندما سألت الجيران، قيل لها أنه عاد إلى إنجلترا، ولم يعلموا أنه كان ميتاً على سريره في الداخل.
وتم إغلاق المنزل في عام 2015 من قبل مجلس المقاطعة، بعد أن أبلغ أحد أعضاء المجلس السلطة المحلية عن نوافذ مكسورة في المنزل.
وقال أفراد عائلته أثناء التحقيق، إنهم يشعرون بقلق عميق، من أن هذه المأساة قد لا تكون حادثة فردية في دولة لديها أكثر من 180 ألف عقار مهجور، ومن المحتمل وجود حالات مماثلة غير مكتشفة، وفقما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس الحار.. استعدوا الأمطار والصواعق ستعود في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الطقس الحار.. استعدوا الأمطار والصواعق ستعود في هذا الموعد
01:01 | 2023-10-29
29/10/2023 01:01:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
29/10/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
10:10 | 2023-10-29
29/10/2023 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
08:35 | 2023-10-29
29/10/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة في العمق اللبناني.. وصواريخ الدفاع الجوي تدخل المعركة في الجنوب
Lebanon 24
غارات إسرائيليّة في العمق اللبناني.. وصواريخ الدفاع الجوي تدخل المعركة في الجنوب
23:58 | 2023-10-28
28/10/2023 11:58:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
17:31 | 2023-10-29
اكتشفت إصابتها بالسرطان خلال زفاف صديقتها المفضلة.. وهذا ما حصل معها!
10:30 | 2023-10-29
في فلوريدا.. حفلة "هالوين" تتحول إلى كابوس حقيقي (فيديو)
08:30 | 2023-10-29
السلطات الايرانية ترفض دفن فتاة قطارات الأنفاق بمسقط رأسها!
05:00 | 2023-10-29
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
04:00 | 2023-10-29
بعيدا من توقعات الزلازل.. العالم الهولندي الشهير يُعلّق على حرب غزة وهذا ما قاله (صور)
02:00 | 2023-10-29
سيواجهون أوقاتاً سيئة.. هذه الأبراج غير محظوظة في عام 2024 هل أنت من بينها؟
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
30/10/2023 00:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
30/10/2023 00:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
30/10/2023 00:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24