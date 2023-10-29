اكتشفت إصابتها بالسرطان خلال زفاف صديقتها المفضلة.. وهذا ما حصل معها!

Advertisement

كشف فستان إيرين روبرتس البالغة 29 عامًا، عن حقيقة مثيرة للقلق، فيما كانت تستعد لمغادرة منزلها في صباح يوم زفاف صديقتها آشلي بحسب موقع "ذا صن".وقالت إيرين، مستذكرة ذلك اليوم في ربيع عام 2022: "عندما وقفت هناك بفستان إشبينة العروس، شعرت بسعادة غامرة. وعندما كنت أقوم بتصفيف شعري ومكياجي، شعرت بأصابعي بشيء ما على الثدي وأنا أرتدي الفستان. فبدأ قلبي يتسارع وتصببت عرقاً بارداً".وتذكرت ايرين حينها أن جدتها أُصيبت سابقاً بسرطان الثدي، فشعرت بالخوف الشديد. ولكنها حاولت أن تظهر بمظهر شجاع في يوم زفاف صديقتها المفضلة.ولكنها قررت الانسحاب باكيةً عند الساعة التاسعة مساءً بعد أن امتلكها الخوف كلياً.وفي اليوم التالي، حددت إيرين موعدًا لرؤية الطبيب الذي اعتقد في البداية أنها كتلة حميدة، ولكن بعد ظهور نتائج الخزعة بعد أسابيع، تبين أنه سرطان نادر جداً في الثدي، وهو سرطان حليمي صلب، تبلغ نسبة الإصابة به أقل من واحد في المئة.فخضعت إيرين لعملية جراحية لإزالة الورم، تلتها ثلاثة أشهر من العلاج الكيميائي وستة أسابيع من العلاج الإشعاعي.وفي تموز من هذا العام، شفيت الشابة تمامًا، ولكن هناك دائمًا خوف من احتمال عودة السرطان اليها