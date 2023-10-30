بالتفاصيل.. هذا ما ينتظر الأبراج في شهر تشرين الثاني المقبل

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ستشجع الأفلاك الأبراج الاثني عشر في شهر تشرين الثاني على وضع الخطط واتخاذ الإجراءات وإنجاز كل ما شرعوا في القيام به. وستكون الفترة المقبلة مناسبة لأي مسعى في كل مجال من مجالات الحياة.ويمكن للأبراج توقع شهر مثالي وممتع ترتفع فيه الحيوية وتبرز نقاط القوة الكامنة فيهم.فمن هي الأبراج التي ستتمتع بفترة مثالية مليئة بالنجاح والحب والرومانسية في شهر تشرين الثاني؟برج الحملستواجه الكثير من التحديات في هذا الشهر. قد تحتاج إلى الدفاع عن موقفك في الخلافات في العمل. بالإضافة إلى ذلك، قد يحاول صديق مقرب أو أحد أفراد العائلة الانقلاب عليك. ستعمل على التوصل إلى استراتيجيات لزيادة دخلك وتحقيق بعض المدخرات. إنّ طلب النصيحة من شخص تثق به سيمنعك من التصرف بشكل متسرع والاستهانة بالموقف.برج الثورستكون متحمساً للغاية لإجراء تغييرات على حياتك. سوف تستمر حياتك المهنية دون عوائق. ومع ذلك، لا تتوقع أي تطور أو نمو مهني كبير. وفقاً لتوقعات شهر تشرين الثاني لا يبدو أن هناك أي زيادة في الأرباح أو تدفقات نقدية قوية. ومع ذلك، إذا أتيحت لك الفرصة لتغيير وظيفتك أو نقلها، اغتنمها دون تردد. إن فرص نجاحك في وظيفتك التالية أعلى مما هي عليه في وظيفتك الحالية. يمكن أن يواجه المتزوجون مشكلات خطيرة في علاقاتهم الرومانسية أو حياتهم العاطفية.برج الجوزاءيجلب لك شهر تشرين الثاني فرصاً مهنية ممتازة. إن الهدوء النسبي الذي كان يسير به عملك مؤخراً أمر مرغوب فيه تماماً. هناك فرص جديدة في العمل تلوح في الأفق، وأوقات أفضل على الأبواب. يمكنك أن تتوقع الحصول على تعويض عادل في العمل، ومن الممكن أن تنجح استراتيجياتك الاستثمارية. من بين الفوائد الأخرى، يمكن لهذه الفترة من ضبط النفس والمسؤولية في عادات الإنفاق الخاصة بك أن تعزز وضعك المالي. وينطبق الشيء نفسه على حياتك الشخصية؛ ستكون سعيداً أيضاً.برج السرطانسيكون لديك الكثير من الحيوية وستكون مركزاً ومندفعاً لتحقيق أهدافك، ومنظماً بما يكفي لتحقيق أقصى استفادة من وقتك، ومبدعاً بما يكفي لحل المشكلات بطرق جديدة. سيتم اختبارك بكل الطرق التي يمكن تصورها. حتى لو كانت الأمور في العمل تسير بسلاسة حالياً، فلا تتوقع أن يستمر ذلك. قد يحاول رؤسائك ممارسة ضغط لا مبرر له عليك من خلال جعلك تشعر بالمسؤولية عن أخطائك الفادحة في العمل. أسوأ ما في الأمر هو أنه ليس لديك أي سيطرة عليه. أفضل رهان لك هو الاستمرار في ذلك بكل قوتك. المستقبل سوف يكافئ عملك الشاق. سيكون هناك تأخير في تلقي المدفوعات والمكافآت، مما قد يؤدي إلى نقص الأموال لديك هذا الشهر. ومن الممكن أيضاً أن تتكبد خسائر مالية. خلال هذا الوقت، سيكون تحفيزك وعزمك في أعلى مستوياتهما على الإطلاق، لذا انغمس في المشروع الذي كنت تؤجله.برج الأسدستتمتع بفرصة جيدة لتحقيق أرباح كبيرة إذا اغتنمت الفرص التي قد تطرق بابك. تسير الآفاق المالية الأفضل جنباً إلى جنب مع زيادة فرص العمل. ستكون الأرباح كبيرة والمكافآت سخية. بالإضافة إلى ذلك، في شهر تشرين الثاني، يمكنك القيام ببعض الأعمال الإضافية لتعزيز دخلك. احصل على استراتيجيات الادخار والاستثمار الخاصة بك بالترتيب. إذا كنت لا تشعر بالرغبة في الالتزام الكامل بحدث كبير في حياتك أو تغيير مسيرتك المهنية، فمن الأفضل أن تتجنب ذلك.برج العذراءستجد النجاح في بدء حياتك المهنية أو تغييرها. ستتم مكافأتك بالقدرة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، وربما بخيارات وظيفية أكثر ملاءمة. يتمتع الذين يعملون في مجال الأعمال التجارية بفرصة جيدة لتكوين ثروة. استمر في العمل الجيد، ولكن انتبه إلى أن المنافسين يخططون لتخريب جهودك. باستخدام الأموال التي كسبتها، يمكنك الاستمرار في استكشاف فرص جديدة لعملك. أنت حر في تنفيذ أي استراتيجية بديلة لإنجاز المهمة. إذا كنت ترغب في تجنب المعارك والمجادلات مع أحبائك، فسوف تحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت معهم. هذا الشهر، قد تجد أنت وشريكك صعوبة في الاتفاق على أمور تبدو بسيطة.برج الميزانستكون حياتك المهنية مليئة بالصعود والهبوط. من الممكن أن يتصرف زملائك في العمل بطريقة غير مهتمة. من المحتمل أن عملك الشاق يمر دون أن يلاحظه أحد أو أن الفضل يعود إلى شخص آخر. ومع ذلك، كوكب المشتري في وضع جيد حالياً، وهو ما سيفيدك في المستقبل القريب. سيأتي المال، وستكون هناك فرص للتوسع. يجب عليك تحمل بعض المخاطر واتخاذ قرارات محسوبة ومنفذة بشكل جيد. ستكون علاقتك الزوجية والرومانسية فريدة من نوعها. قد تجد نفسك في صراع دائم مع المقربين منك، خاصة مع تقدم الشهر نحو ثلثه الأخير. عندما يتعلق الأمر بحياتك الرومانسية، فإن الانفتاح والصدق مع شريك حياتك خلال هذا الوقت سيساعدكما على التقرب من بعضهما البعض.برج العقربستواجه تحديات في العديد من جوانب حياتك المهنية. من الممكن أن يحتوي عملك على تناقضات. في شهر نوفمبر، ستتعطش للمعرفة وتظهر جانبك الفكري. بالإضافة إلى ذلك، ستكون ذاكرتك ممتازة، مما يسمح لك بدمج نقاط قوتك في هذا المجال مع قدرتك الحالية على استيعاب قدر كبير من المعلومات. ستكون قادراً على التركيز باهتمام والتفكير دون توقف. من المرجح أن تقوم بإجراء بحث حول بعض الأشياء الرائعة. سوف تواجه صعوبات طوال الشهر عندما يسافر كوكب المشتري وزحل عبر منزلك الرابع. من الممكن أيضاً أن تتكبد خسائر مالية وتواجه انخفاضاً في التدفق النقدي خلال هذا الوقت. لذلك، ضع خطة لتوفير المال وتقليل نفقاتك الشهرية.برج القوسستتمكن من تحقيق مكاسب مالية من تكوين شراكات تجارية. بالإضافة إلى ذلك، تصطف النجوم لحياة مهنية ناجحة. سوف تحصل على التقييم والثناء على جهودك. يمكنك إضافة قيمة كبيرة إلى سيرتك الذاتية والبحث عن وظيفة قادمة من خلال هذا التقييم. يعد هذا أيضاً شهراً جيداً على الصعيد الدراسي. ستتاح لك الفرصة للدراسة في الخارج. أفضل طريقة لتحقيق أداء جيد في الاختبارات هي الدراسة الجادة. سوف تنجح في أي شيء تضعه في ذهنك، وذلك بفضل مزيج من العمل الجاد والحظ السعيد. قد يكون هذا الشهر هو الشهر الذي تقابل فيه توأم روحك في المستقبل. سوف يتمتع المتزوجون بحياة منزلية هادئة.برج الجديسيكون لديك عقل واسع الخيال، وهذا سيجعلك ترغب في تجربة أشياء جديدة في جميع مناحي الحياة. سيكون لديك الكثير من القدرة على التحمل والقوة لتكريسها للنشاط البدني هذا الشهر، وسيكون الدافع للقيام بذلك سهلاً. تحثك الكواكب على التخلي عن التفكير العقلاني والاستسلام للاندفاع. على الرغم من أن معظم الناس سيشعرون بالإحباط في شهر نوفمبر، إلا أنك سيشعر بالعكس تماماً. سوف تدفعك صعوبات هذا العام إلى تقدير متع الحياة البسيطة. فرصة السفر إلى الخارج والتقدم مهنياً أصبحت في متناول اليد. ومع ذلك، يجب أن تستعد لمواجهة المعارضة الشديدة أو التراجع في عالم الأعمال. ستجد في شهر تشرين الثاني 2023 توقعات لكل من المكاسب والخسائر. لذلك، يجب عليك التفكير بعناية قبل اتخاذ أي إجراء. بالإضافة إلى ذلك، فإن وضع زحل في المنزل الثاني سيعيق نجاحك المالي.برج الدلوقد يسبب وجود زحل في البيت الأول، والمشتري في البيت الثالث بعض المشاكل في حياتك المهنية. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي ذلك إلى المزيد من التحديات والضغوط في العمل والتوتر والمشاكل الصحية. من ناحية أخرى، قد لا يحقق أصحاب الأعمال المستوى المتوقع من النجاح. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون أداء الطلاب ضعيفًا في اختباراتهم الأصعب أو الأكثر صعوبة. سوف تحتاج إلى أن تظل هادئاً وصبوراً للتعامل مع عائلتك وأحبائك. حتى أصغر القضايا يمكن أن تسبب صراعاً بين الشركاء المتزوجين أو الذين تربطهم علاقات ملتزمة.برج الحوتيعتبر شهر تشرين الثاني 2023 شهراً خالياً من التوتر لأنك لن تواجه أي مشاكل ويمكنك الاستمتاع بالحياة بشكل كامل. سوف تكون أقرب إلى عائلتك. على الرغم من وجود استياء في الأسرة، إلا أنه لا يزال من الممكن إبقاء الأمور تحت السيطرة إذا تم الحفاظ على التعاون والتكيف المتبادل. سيحصل المتزوجين على دعم شركائهم. المواقف المحرجة لن تحبطك ولن تهتم حتى بالأشخاص المزعجين. قد تواجه ضغوطاً وصعوبات في العمل، مما قد يدفعك إلى التفكير في تغيير مهنتك. بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون الترقية، قد لا يكون التأخير أو خيبات الأمل موضع ترحيب. قد يستفيد رجال الأعمال أيضاً من هذا الشهر. (الجميلة)