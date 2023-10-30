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رسوم إضافية باهظة سُجلت عليهما في المطعم والسبب لا يُصدّق!

Lebanon 24
30-10-2023 | 09:00
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أصيب زوجان بالذهول بعد أن أضاف أحد المطاعم في جورجيا رسومًا إضافية قدرها 50 دولارًا إلى فاتورتهما بسبب السلوك السيئ المزعوم لأطفالهما "الصاخبين"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وانتقدت ليندسي لاندمان وزوجها كايل مطعم Toccoa River على غوغل قبل أسبوعين، حيث ترك كايل تعليق يقول فيه إنه "أصيب بخيبة أمل بسبب هذه التجربة".
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وكتب: "خرج المالك وأخبرني أنه سيضيف 50 دولارًا إلى فاتورتي بسبب سلوك أطفالي... شاهد أطفالي جهازًا لوحيًا حتى وصل الطعام، وتناولوا طعامهم وأخذتهم زوجتي إلى الخارج بينما انتظرت ودفعت الفاتورة".

وكان الزوجان في فلوريدا مع أولادهما الثلاثة وأربع عائلات أخرى، وجلس على الطاولة أحد عشر طفلاً، تتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات.
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