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منوعات
بعد انتحار ابنة الـ 14 عاماً.. الوالد يكشف: الذكاء الاصطناعي سبب وفاة ابنتي!
Lebanon 24
30-10-2023
|
12:00
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حذر والد التلميذة مولي راسل، أمس، من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يثير موجة جديدة مدمرة" من المحتوى المتطرف عبر الإنترنت الذي أدى إلى وفاة ابنته، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".
وحث إيان راسل على عدم التركيز فقط على الخطر الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على البشرية، ولكن أيضًا على النظر في "المخاطر الأكثر إلحاحًا والملموسة على سلامة الأطفال".
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وتوصل تحقيق العام الفائت إلى أن مولي البالغة من العمر 14 عامًا تعرضت لوابل من المواد الانتحارية وإيذاء النفس على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساهم في انتحارها في عام 2017.
ومن المقرر أن يواجه عمالقة التكنولوجيا الآن عقوبات شديدة إذا استمروا في فشلهم في حماية المستخدمين من الأذى، وخاصة الأطفال، بعد أن أصبح قانون السلامة على الإنترنت قانونًا أخيرًا يوم الخميس.
وفي حديثه قبل قمة سلامة الذكاء الاصطناعي التي نظمها ريشي سوناك، قال: "مع ظهور تحديات الذكاء الاصطناعي، لا يمكننا أن نتقبل أن يعيد التاريخ نفسه، ولا يمكننا أن نتحمل ارتكاب نفس الأخطاء مرة أخرى".
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