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إكتشاف مفاجئ.. عنكبوت يعيش بأذن امرأة بعد انسلاخه عن هيكله! (صورة)

Lebanon 24
30-10-2023 | 16:06
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لجأت امرأة من تايوان إلى الأطباء بعد 4 أيام من شعورها بحركة داخل أذنها وسماع أصوات غريبة.

وفي عيادة الأذن والأنف والحنجرة، فحص الأطباء أذني المرأة البالغة من العمر 64 عاما، ليكتشوا وجود عنكبوت صغير يتحرك في قناة أذنها اليسرى، والغريب أن العنكبوت قد انسلخ عن الهيكل الخارجي له، وفق ما جاء في تقرير عن حالتها بمجلة نيو إنغلاند الطبية.
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ونشر الأطباء المشرفون على حالتها مقطعا صغيرا يظهر العنكبوت وهو يتحرك إلى جوار قشرته الخارجية التي انسلخت عنها. وتمكن الأطباء في النهاية من إزالة العنكبوت وهيكله بواسطة أنبوب.

 
وفي السياق، قال الدكتور تينغشين وانغ، مدير قسم طب الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى تاينان، الذي كتب تقريرا عن الحالة: "لم تشعر بالألم لأن العنكبوت كان صغيرا جدا،  حجمه حوالي 2 إلى 3 ملليمترات فقط"، لكن الغريب أنه لم يشاهد من قبل حشرة تنسلخ داخل قناة الأذن.
 


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