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أمر خارج عن المألوف.. عروس تلغي حفل زفافها لرفض المدعوين تنفيذ طلبها

Lebanon 24
31-10-2023 | 00:00
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أرسلت عروس كندية رسالة بالبريد الإلكتروني إلى قائمة المدعوين إلى حفل زفافها لإخبارهم أن الحفل قد تم إلغاؤه لعدم تعهد عدد كافٍ منهم بإرسال مبلغ من المال لتمويل حفل الزفاف.
 
وكانت العروس قد طلبت من كل من المدعوين دفع مبلغ 1500 دولار كندي (1084 دولار أميركي) مقابل حضور حفل الزفاف بدلاً من تقديم هدية، ولكن عندما رفض معظم المدعوين دفع المبلغ، ألغت حفل الزفاف بأكمله.
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وفي الرسالة، القت سوزان اللوم على ضيوفها في الإلغاء، فكتبت: "كيف يمكن أن نقيم حفل الزفاف الذي حلمنا به دون التمويل المناسب؟ لقد ضحينا كثيراً ولم نطلب من الضيوف سوى مبلغ 1500 دولار. لقد تعهدت وصيفتي بدفع 5000 دولار بالإضافة إلى خدمات التخطيط. وعرضت عائلة العريس المساهمة بمبلغ 3000 دولار. لذا فإن طلبنا مبلغ 1500 دولار من الضيوف الآخرين لم يكن خارجاً عن المألوف".
 
ولسد الفجوة المالية، اقترح خطيب سوزان أن يقيما حفل زفاف رخيص ومبهج في لاس فيغاس، لكنها رفضت ذلك. ومما زاد الطين بلة، أن العروض النقدية التي تلقتها العروس من وصيفة الشرف وعائلة العريس تم سحبها، مما ترك الزوجين بدون أموال نقدية ليومهما الكبير. وفي النهاية تم إلغاء حفل الزفاف وانفصل العريسان إلى الأبد، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
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