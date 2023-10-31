فيديو لوقفة تضامنية مع طيار تم طرده بسبب دعمه لغزة... ما حقيقته؟

بعد أيام من إعلان الخطوط الجوية الكندية عن توقيف ربان يعمل لديها بسبب نشره رسائل داعمة لفلسطين عقب الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لوقفة احتجاجية نظمها طيارون في كندا تضامناً مع زميلهم المفصول.

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لكن الفيديو في الحقيقة منشور قبل الأحداث في غزة بأيام وهو يصور احتجاجا للمطالبة بتحسين الأجور.

يظهر في الفيديو مجموعة أشخاص بزي طيارين يقفون صامتين أمام ما يبدو أنه مطار.

وعلق الناشرون بالقول "وقفة احتجاجية في كندا من قبل طيارين كنديين في الخطوط الكندية من أجل الطيّار المصري الذي فُصل عن عمله بسبب دعمه لغزة على صفحته الشخصية في فيسبوك".

وحصد الفيديو مئات المشاركات بعدما أفادت وسائل إعلام بفصل الخطوط الجوية الكنديّة لأحد طياريها بسبب منشوراته الداعمة لفلسطين.

وكانت صفحة الخطوط الجوية الكندية أعلنت في منشور لها على موقع "أكس"، تويتر سابقا، أنها فصلت رباناً يعمل لديها بسبب منشوراته غير المقبولة.



وبدأت إسرائيل منذ الجمعة توسيع نطاق هجومها البري على قطاع غزة المحاصر وذلك ضمن ردها على الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر الجاري والذي قتل خلاله أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون بحسب السلطات الإسرائيليّة التي تحّدّثت عن احتجاز حماس 239 رهينة.

وقُتل في القصف الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة 8306 أشخاص معظمهم مدنيون، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع.

وشهدت عدة مدن حول العالم من بينها مدن كندية مسيرات حاشدة تضامناً مع قطاع غزة، وفي العاصمة أوتاوا، طالب المحتجون، الأحد الماضي بوقف إطلاق النار بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية.

حقيقة الفيديو

أما الفيديو المتداول فليس لوقفة تضامنية مع الطيار الذي فصلته الخطوط الكندية.

فقد أظهر البحث عنه بعد تقطيعه لمشاهد ثابتة أنه منشور على موقع "تيك توك"، في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، ما ينفي صلته بالأحداث الأخيرة في غزة وبفصل الطيار.

ونشر الفيديو أيضاً على حساب موقع "ديلي ميل" على "تيك توك" مع تعليق بأنه يظهر الطيارين وهم "يقفون في أكثر الاحتجاجات سلمية في مطار تورونتو للمطالبة بتحسين الأجور".

وبالفعل نظم حينها مئات من طياري شركة طيران كندا اعتصاماً في مطار تورونتو بيرسون الدولي للمطالبة بأجور وظروف عمل أفضل.

ووزعت وكالة "فرانس برس" صورة لاعتصام الطيارين. (الحرة)