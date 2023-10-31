في مشهد لافت، انشغلت منصات التواصل الاجتماعي في السعودية بمقطع فيديو لسيول تبوك تجرف إبلاً.





إبل تسبح!

فقد التقطت عدسات المصورين الإبل وهي تسبح وسط السيل بدلاً من سيرها المعتاد على رمال الصحراء، في الوقت الذي شهدت فيه تبوك شمال غرب السعودية أمطارا غزيرة، سال على إثرها العديد من السيول والشعاب.

بدورها، أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، أن منطقة تبوك سجلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار منذ الأحد الماضي، حيث بلغت كمية الأمطار 26.6 ملم في مطار تبوك، و15.0 ملم في تيماء.

ترند " مقطع متداول "



سيول تبوك تجرف الإبل 🐪🤯!

pic.twitter.com/TKyuJFLyq3 — TRND (@NOWTRND) October 30, 2023 Advertisement

فيما سجلت رحيب بتبوك (14.4) ملم، والعسافية (9.2) ملم، وعلقان حقل (7.0) ملم، فيما سجّلت العلا في منطقة المدينة المنورة (22.0) ملم، والحسو - الحناكية (21.6) ملم، والصويدرة (17.4) ملم، واليتمة - وادي الفرع (11.6) ملم.





تحذيرات

يشار إلى أنه في وقت سابق، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

وأيضا شددت على ضرورة عدم السباحة فيها، كونها أماكن غير مناسبة لذلك، وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل. (العربية)