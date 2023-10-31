هل تنبأ مسلسل "The Simpsons" بمصير إيلون ماسك؟

تابع محبو مسلسل "عائلة سيمبسون" (The Simpsons) الأميركي، أحدث حلقاته يوم الأحد، والتي تصور ما يمكن أن يكون عليه مصير "إكس" و"سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك.



ويركز المسلسل "الشهير بتنبؤاته" التي تتحقق، على السيد بيرنز، الذي يقع في حب مديرة تنفيذية شابة تركت الدراسة في الجامعة تدعى بيرسيفوني ويشتري "تويتر" لها.



ويخبر بيرنز حبيبته أنه اشترى المنصة مقابل "صفقة" لأن "المالك السابق اضطر إلى بيعها بعد اصطدام صاروخ المريخ ذاتي القيادة بمحطة الفضاء الدولية".

وكان المسلسل التلفزيوني الكرتوني الكوميدي الذي تنتجه شركة "فوكس" قد توقع أن يشتري ماسك "تويتر" في حلقة سابقة قبل أن يدفع الملياردير 44 مليار دولار مقابل المنصة في عام 2022. (روسيا اليوم)