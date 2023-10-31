فاز بجائزة اليانصيب أثناء جلوسه في الحمام.. إليكم ما حصل معه

فاز شاب "محظوظ" بجائزة يانصيب ضخمة في أول تجربة له على الإطلاق، وذلك أثناء جلوسه في الحمام.

وحصل سام لوتون، الذي كان يبلغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت، على جائزة قدرها 120 ألف جنيه إسترليني (أي أكثر من 145 ألف دولار) في أحدث لعبة لليانصيب الوطني.

ووفق موقع "ميرور" البريطاني، فاز الشاب، وهو أب لرضيع، بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني شهريًا لمدة عام كامل. وقام سام، الذي كان يعمل كمحلل بيانات، بمطابقة خمسة أرقام في اللعبة.

وقال سام، الذي احتفل بالفوز مع حبيبته كوني بيل، 20 عاماً: "كنت في الحمام وقررت أنني سأحاول خوض التجربة. لقد قمت بتنزيل تطبيق National Lottery في الحمام، ووضعت Tenner في حسابي ثم لعبت”Lucky Dip” .

سام، الذي لم يجتاز اختبار القيادة بعد، نزل إلى الطابق السفلي بعد الاستحمام ليعلم أنه فاز بالجائزة، وقال: "لقد مرت ساعة فقط، ربما 90 دقيقة، بعد أن لعبت لأول مرة عندما رأيت رسالة على هاتفي تفيد بأنني فزت بالجائزة الثانية، أي 10 آلاف جنيه إسترليني شهريًا لمدة 12 شهرًا".

وبعد فوزه بالجائزة، خطط سام وكوني في البداية للسفر إلى مدينة نيويورك الأميركية لقضاء عطلة. ويُعد إيداع المنزل أيضًا على رأس قائمة أولوياتهم. وأضاف: "لا أستطيع أن أصدق في الواقع أنني سأتمكن من القيام بهذه الأشياء الآن".

وتابع بالقول: "لا يزال كل شيء يبدو غير واقعي تمامًا، الأخبار لا تزال تتسرب إلينا. والشيء التالي في قائمتي هو رخصة القيادة. لم أنجح في الاختبار ومع عائلتي الصغيرة أحتاج إلى سيارة، ربما من نوع "بي أم دبليو. هذا الفوز سيسمح لي بتعلم القيادة والحصول على سيارة على الفور، وهو أمر مذهل".