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السعودية.. افتتاح أول فندق في مشروع الدرعية ليستقبل 50 مليون زائر

Lebanon 24
31-10-2023 | 17:00
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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية (DGDA)، عن افتتاح أول فندق لها، وهو فندق سمحان التراثي الذي يضم 141 غرفة بحلول نهاية كانون الأول 2023، ويمثل هذا الفندق حدثًا بارزًا في تطوير مشروع الدرعية.

 

وأعرب الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية عن آماله الكبيرة في المشروع الذي يهدف إلى جذب 50 مليون زائر بحلول عام 2030، ويؤكد هذا الهدف حجم وطموح مشروع الدرعية الذي من المقرر أن يصبح نقطة جذب رئيسية في المملكة العربية السعودية.

 

ويعد مشروع الدرعية جزءًا من الجهود الأوسع التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتنشيط السياحة، ويعد افتتاح فندق سمحان التراثي خطوة حاسمة نحو تحقيق هذه الرؤية، حيث إنه يمثل بداية فصل جديد للدرعية، وتحويلها إلى وجهة عالمية المستوى.

 

ولا تضع هيئة تطوير بوابة الدرعية نصب أعينها جذب عدد كبير من الزوار فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تقديم تجربة فريدة لا تُنسى لهم، فبفضل تاريخها الغني وتراثها الثقافي، تتمتع الدرعية بالقدرة على جذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

 

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