لإعداد أفضل شاورما في المنزل.. إليكم أنسب طريقة لذلك!

هناك العشرات من أطعمة الشوارع الشهيرة، ولكن لا شيء أكثر شهرة من الشاورما، وتعد وجبة الشاورما اختيار مثالى للعمل أو الغداء المدرسي، في السطور التالية نتعرف على كيفية عمل طبق الشاورما.



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إليك طريقة عمل الشاورما في المنزل:

المكونات

- 500 جرام من صدور الدجاج أو لحم البقر مقطعة إلى شرائح رفيعة

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

- 4 فصوص من الثوم المهروس

- 2 ملعقة صغيرة من البابريكا

- ملعقة صغيرة من الكمون

- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة

- ملعقة صغيرة من الكركم

- 1/2 ملعقة صغيرة من القرفة

- عصير ليمونة واحدة

- ملح وفلفل حسب الذوق





للتقديم

- خبز الشاورما





- خضار مقطعة شرائح "خس، طماطم، خيار، بصل"





- صلصة الثوم أو الطحينة

الطريقة

1. في وعاء، ضعي زيت الزيتون والثوم المهروس والتوابل "البابريكا، الكمون، الكزبرة المطحونة، الكركم، القرفة"، قومى بتحريك المكونات جيدًا حتى تتجانس.





2. أضف عصير الليمون وقلب جيدًا.





3. ضعي شرائح الدجاج أو لحم البقر في الوعاء وقلبها بشكل جيد حتى تتغطى بالتتبيلة. اتركها تتبخر في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ويفضل لمدة 4 ساعات أو طوال الليل لتحصل على نكهة أفضل.





4. سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة. قومى بإضافة شرائح الدجاج أو لحم البقر المتبلة إلى المقلاة وقلبها بانتظام حتى ينضج وتصبح ذهبية اللون ومطهية تمامًا.





5. قومى بتسخين خبز الشاورما في الفرن أو الشواية.





6. قومى بتجهيز خضار التقديم "الخس، الطماطم، الخيار، البصل" وقطعها إلى شرائح رفيعة.





7. قومى بوضع شرائح الشاورما على خبز الشاورما المسخن وأضف الخضار المقطعة.





8. يمكنكِ تتبيل الشاورما بصلصة الثوم أو الطحينة حسب الرغبة.





9. قومى بلف خبز الشاورما حول الحشوة بإحكام وقدمها على الفور.





تذكر أن هذه هي طريقة أساسية لعمل الشاورما، ويمكنك تعديل التوابل والتتبيلة حسب ذوقك الشخصي. كما يمكنك إضافة المزيد من الخضار أو الصلصة حسب تفضيلاتك.